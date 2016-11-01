 İşte 5. hafta programı – Fotomaç – 01 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    İşte 5. hafta programı

    İşte 5. hafta programı

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam edecek.

    CSKA Moskova ve Fenerbahçe'nin yenilgisiz devam ettiği kulüpler bazında basketbolun en önemli organizasyonunda, maçlar yarın, 3 Kasım Perşembe ve 4 Kasım Cuma günü oynanacak.

    Ligde bu hafta parkeye ilk olarak Fenerbahçe çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarın sahasında Rusya temsilcisi Unics Kazan'la karşılaşacak.

    Henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 3 Kasım Perşembe günü İspanya'da Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.

    THY Avrupa Ligi'nde ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Darüşşafaka Doğuş ile Anadolu Efes, 4 Kasım Cuma günü maçlarını yapacak.

    Darüşşafaka Doğuş, Litvanya'da Zalgiris'e konuk olurken, Anadolu Efes sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak.

    Program

    THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Fenerbahçe-Unics Kazan (Ülker Sports Arena)

    21.45 Maccabi FOX-Barcelona Lassa (Menora Mivtachim Arena)

    3 Kasım Perşembe:

    22.00 Brose Bamberg-EA7 Emporio Armani (Bose Arena)

    23.00 Olympiakos-CSKA Moskova (Barış ve Dostluk)

    23.00 Real Madrid-Galatasaray Odeabank (Barclaycard Arena)

    4 Kasım Cuma:

    20.00 Zalgiris-Darüşşafaka Doğuş (Zaligirio Arena)

    20.45 Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods (Abdi İpekçi)

    21.00 Kızılyıldız MTS-Baskonia (Kombank Arena)

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte 5. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.