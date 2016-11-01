İşte 5. hafta programı
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam edecek.
Ligde bu hafta parkeye ilk olarak Fenerbahçe çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarın sahasında Rusya temsilcisi Unics Kazan'la karşılaşacak.
Henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 3 Kasım Perşembe günü İspanya'da Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.
THY Avrupa Ligi'nde ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Darüşşafaka Doğuş ile Anadolu Efes, 4 Kasım Cuma günü maçlarını yapacak.
Darüşşafaka Doğuş, Litvanya'da Zalgiris'e konuk olurken, Anadolu Efes sahasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u ağırlayacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Unics Kazan (Ülker Sports Arena)
21.45 Maccabi FOX-Barcelona Lassa (Menora Mivtachim Arena)
3 Kasım Perşembe:
22.00 Brose Bamberg-EA7 Emporio Armani (Bose Arena)
23.00 Olympiakos-CSKA Moskova (Barış ve Dostluk)
23.00 Real Madrid-Galatasaray Odeabank (Barclaycard Arena)
4 Kasım Cuma:
20.00 Zalgiris-Darüşşafaka Doğuş (Zaligirio Arena)
20.45 Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods (Abdi İpekçi)
21.00 Kızılyıldız MTS-Baskonia (Kombank Arena)
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 10:48
- Yasin kendini kapıda buldu
Toplam 16
Yorum
bjk Affedersiniz affedersiniz 1-2 maç kaybedin görürüz.
- Haydi Kartalım vur pençeni
Toplam 10
Yorum
bjk Perşembeyi beklemen lazım onun için :)
- Aslan İstanbul turuna çıkıyor
Toplam 1
Yorum
hakan gs dibi boş görünüyor. bence bu zorlu virajlarda tepe takla olur. inşl olmaz takımda görünmeyen ama büyük bir eksiklik var öyle hissettiriyor. bu viraj atlatılırsa önü açıktır
İşte 5. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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