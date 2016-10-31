Ekim ayının MVP'si Teodosic oldu!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus ekibi CSKA Moskova'nın ekim ayındaki 4 maçını da kazanmasında büyük katkısı olan Teodosic'in MVP ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Ortalama 9,5 asist yaparak bu kategoride lider konumda bulunan Teodosic'in paslarının büyük bölümünün kendine özgü bir stil ve yaratıcılıkta olduğu vurgulanan açıklamada, bu tarz pasları bırakın vermeyi denemeye dahi cesaret edecek vizyona sahip fazla oyuncunun olmadığı kaydedildi.

Haberde, bir maçta sekizden az asisti bulunmayan Sırp basketbolcunun ortalama 14,3 sayıyla oynamasının da CSKA Moskova'nın zaferlerinde önemli bir nokta olduğu belirtilirken, böylece Rus takımının THY Avrupa Ligi'nde 95,3 sayı ortalamasıyla lider konumda bulunmasının da şans eseri olmadığı vurgulandı.

Sonuç olarak, tüm bu gerekçelerle Milos Teodosic'in ekim ayının MVP'si olduğu ifade edildi.

Milos Teodosic, CSKA Moskova formasıyla THY Avrupa Ligi'nde ekim ayındaki Galatasaray Odeabank maçında 20 sayı ve 11 asist, Panathinaikos karşısında 6 sayı ve 9 asist, Anadolu Efes mücadelesinde 15 sayı ve 8 asist, Unics Kazan müsabakasında ise 16 sayı ve 10 asist ile oynamıştı.