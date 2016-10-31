Ekim ayının MVP'si Teodosic oldu!
THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Milos Teodosic, ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus ekibi CSKA Moskova'nın ekim ayındaki 4 maçını da kazanmasında büyük katkısı olan Teodosic'in MVP ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
Ortalama 9,5 asist yaparak bu kategoride lider konumda bulunan Teodosic'in paslarının büyük bölümünün kendine özgü bir stil ve yaratıcılıkta olduğu vurgulanan açıklamada, bu tarz pasları bırakın vermeyi denemeye dahi cesaret edecek vizyona sahip fazla oyuncunun olmadığı kaydedildi.
Haberde, bir maçta sekizden az asisti bulunmayan Sırp basketbolcunun ortalama 14,3 sayıyla oynamasının da CSKA Moskova'nın zaferlerinde önemli bir nokta olduğu belirtilirken, böylece Rus takımının THY Avrupa Ligi'nde 95,3 sayı ortalamasıyla lider konumda bulunmasının da şans eseri olmadığı vurgulandı.
Sonuç olarak, tüm bu gerekçelerle Milos Teodosic'in ekim ayının MVP'si olduğu ifade edildi.
Milos Teodosic, CSKA Moskova formasıyla THY Avrupa Ligi'nde ekim ayındaki Galatasaray Odeabank maçında 20 sayı ve 11 asist, Panathinaikos karşısında 6 sayı ve 9 asist, Anadolu Efes mücadelesinde 15 sayı ve 8 asist, Unics Kazan müsabakasında ise 16 sayı ve 10 asist ile oynamıştı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:58
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 36
Yorum
1905 tesla yollayın gitsin
- İşte F.Bahçe'de sakatların durumu
Toplam 1
Yorum
ALİ DOLU FIRAT NASIL OLURDA HEP FENER YENER MATEMATİK KURALLARINA AYKIRI ŞÖYLE 21 MAÇ YÖNET 18 GALİBİYET 3 BERABERLİK ODA İSTEMEDEN BERABERLİK KORKU VAR BİRŞEYLERDEN KOKUYOR
- Poldi'den F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 19
Yorum
Cimbomlu Kınanacak bir durum yok her şey ortada. Doğru söyleyen 9 köyden kovulur. Adam doğru söylüyor. Ayrıca sen Galatasaraylı falan değilsin.
Ekim ayının MVP'si Teodosic oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.