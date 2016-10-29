Dev derbi Fener'in

Avrupa'nın basketboldaki 1 numaralı kupası'nde iki ezeli rakipilekarşılaştı. Dev derbide gülen taraf son periyottaki etkili oyunuylaoldu: 103-87. G.Saray maça iyi başlasa da ilk çeyreğin sonunda F.Bahçe toparlandı ve'luk skorla kenara geldi. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Kanarya, devre sonundaöndeydi.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci yarısında savunma sertliğini artıran27. dakikada fark 12 sayıya çıksa da Cimbom, basket faullerle farkı kapattı ve periyotF.Bahçe üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte ise sarı-lacivertliler tecrübesini konuşturup maçıkazandı.G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 11 yıl sonra Avrupa'da rakip oldu. Daha önce Avrupa Ligi'nde 10 kez karşılaşan iki hoca, bu organizasyonda en son 21 Aralık 2005'te Panathinaikos-Ülker maçında rakip olarak sahaya çıktı. O maçta da Obra'nın takımı Pana, Ataman'ın Ülker'ini 85-69 yenmişti.Abdi İpekçi'deki Avrupa derbisinin en skorer ismi Fenerbahçe'deolurken,22,21 sayı kaydetti. Galatasaray'da ise Daye 16, Smith 15, Dentmon 14 sayıyla oynadı. THY Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yapan Fenerbahçe, geçen yıl finalde karşılaştığıile birlikte zirveyi paylaştı.iseçekti.THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında dün akşam Abdi İpekçi'de oynanan karşılaşmaya ilgi büyüktü. Ezeli rakiplerin Avrupa arenasındaki ilk buluşmasında Galatasaraylı basketbolseverler, 12 bin 500 kapasiteli salonun tamamını doldurdu. Maçtan önce takımlarına büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Güvenlik nedeniyle karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar alınmadı.