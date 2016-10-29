Dev derbi Fener'in
THY Avrupa Ligi’nde iki Türk devinin karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda rahat yendi. Kanarya 4’te 4 yaptı.
Avrupa'nın basketboldaki 1 numaralı kupası THY Avrupa Ligi'nde iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Dev derbide gülen taraf son periyottaki etkili oyunuyla Fenerbahçe oldu: 103-87. G.Saray maça iyi başlasa da ilk çeyreğin sonunda F.Bahçe toparlandı ve 22-19'luk skorla kenara geldi. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Kanarya, devre sonunda 48-41 öndeydi.
TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci yarısında savunma sertliğini artıran F.Bahçe, hızlı hücumlarla rakibini yıprattı. 27. dakikada fark 12 sayıya çıksa da Cimbom, basket faullerle farkı kapattı ve periyot 70-64 F.Bahçe üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte ise sarı-lacivertliler tecrübesini konuşturup maçı 103-87 kazandı.
11 YIL SONRA YİNE OBRA GÜLDÜ
G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 11 yıl sonra Avrupa'da rakip oldu. Daha önce Avrupa Ligi'nde 10 kez karşılaşan iki hoca, bu organizasyonda en son 21 Aralık 2005'te Panathinaikos-Ülker maçında rakip olarak sahaya çıktı. O maçta da Obra'nın takımı Pana, Ataman'ın Ülker'ini 85-69 yenmişti.
FENERBAHÇE'Yİ SLOUKAS, DİXON VE UDOH SIRTLADI
Abdi İpekçi'deki Avrupa derbisinin en skorer ismi Fenerbahçe'de 24 sayı üreten Sloukas olurken, Bobby Dixon 22, Udoh 21 sayı kaydetti. Galatasaray'da ise Daye 16, Smith 15, Dentmon 14 sayıyla oynadı. THY Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yapan Fenerbahçe, geçen yıl finalde karşılaştığı CSKA Moskova ile birlikte zirveyi paylaştı. Galatasaray Odeabank ise '4'te sıfır' çekti.
ABDİ İPEKÇİ HINCA HINÇ DOLDU
THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında dün akşam Abdi İpekçi'de oynanan karşılaşmaya ilgi büyüktü. Ezeli rakiplerin Avrupa arenasındaki ilk buluşmasında Galatasaraylı basketbolseverler, 12 bin 500 kapasiteli salonun tamamını doldurdu. Maçtan önce takımlarına büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Güvenlik nedeniyle karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar alınmadı.
TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci yarısında savunma sertliğini artıran F.Bahçe, hızlı hücumlarla rakibini yıprattı. 27. dakikada fark 12 sayıya çıksa da Cimbom, basket faullerle farkı kapattı ve periyot 70-64 F.Bahçe üstünlüğüyle bitti. Son çeyrekte ise sarı-lacivertliler tecrübesini konuşturup maçı 103-87 kazandı.
11 YIL SONRA YİNE OBRA GÜLDÜ
G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 11 yıl sonra Avrupa'da rakip oldu. Daha önce Avrupa Ligi'nde 10 kez karşılaşan iki hoca, bu organizasyonda en son 21 Aralık 2005'te Panathinaikos-Ülker maçında rakip olarak sahaya çıktı. O maçta da Obra'nın takımı Pana, Ataman'ın Ülker'ini 85-69 yenmişti.
FENERBAHÇE'Yİ SLOUKAS, DİXON VE UDOH SIRTLADI
Abdi İpekçi'deki Avrupa derbisinin en skorer ismi Fenerbahçe'de 24 sayı üreten Sloukas olurken, Bobby Dixon 22, Udoh 21 sayı kaydetti. Galatasaray'da ise Daye 16, Smith 15, Dentmon 14 sayıyla oynadı. THY Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yapan Fenerbahçe, geçen yıl finalde karşılaştığı CSKA Moskova ile birlikte zirveyi paylaştı. Galatasaray Odeabank ise '4'te sıfır' çekti.
ABDİ İPEKÇİ HINCA HINÇ DOLDU
THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında dün akşam Abdi İpekçi'de oynanan karşılaşmaya ilgi büyüktü. Ezeli rakiplerin Avrupa arenasındaki ilk buluşmasında Galatasaraylı basketbolseverler, 12 bin 500 kapasiteli salonun tamamını doldurdu. Maçtan önce takımlarına büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Güvenlik nedeniyle karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar alınmadı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Dev derbi Fener'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.