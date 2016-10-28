Udoh ve Sloukas'tan kariyer rekoru

Basketbolda, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 16 sayı farkla 103-87 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 48-41 önde tamamladı. Büyük bir taraftar desteği alan rakibi karşısında farkı daha da açan Fenerbahçe, sahadan 103-87 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu skorla THY Avrupa Ligi'nde 4. maçında 4. galibiyetini elde etti. Geçen sezon finalde kaybettiği Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla yenilgisiz ligin zirvesine yerleşen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Galatasaray Odeabank'ta kötü gidişat sürüyor

Galatasaray Odeabank, bu sezon dördüncü Avrupa Ligi maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, kötü gidişata derbi maçta da "dur" diyemedi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tribünlerin tamamını dolduran taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen Galatasaray Odeabank, ligin son sırasında kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa'da iç sahada oynadığı 3. maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, CSKA Moskova ve Kızılyıldız'dan sonra taraftarı önünde Fenerbahçe'ye de yenildi.

TÜRK DERBİLERİNDE FENERBAHÇE YENİLGİYİ UNUTTU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı son 9 maçı da kazandı.

Fenerbahçe, 5 Nisan 2013'te Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 80-73 kaybettikten sonra bir daha bu kulvarda Türk takımlarına yenilmedi. Fenerbahçe, bu tarihten sonra Anadolu Efes'i 6, Darüşşafaka Doğuş'u 2, Galatasaray Odeabank'ı ise 1 kez mağlup etti.

Sarı-lacivertliler Avrupa'da Türk takımlarına karşı çıktığı 19. maçında ise 15. galibiyetini hanesine yazdırdı.

Galatasaray Odeabank ise Avrupa'da Türk takımlarına karşı oynadığı 6. maçta 3. yenilgisini aldı.

İLK DERBİ FENERBAHÇE'NİN

İki takım arasında Avrupa'da oynanan ilk derbi maçta gülen Fenerbahçe oldu.

Erkek basketbolunda Avrupa kupalarında daha önce hiç karşılaşmayan iki kulüpten Fenerbahçe, rakibini yenerek tarihi bir galibiyete de imza attı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA YİNE KAZANDI

Fenerbahçe, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda rakibi karşısında üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Geçen sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında rakibini 5 yıl sonra bu salonda mağlup eden Fenerbahçe, sahadan yine galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Rakibinin cezası nedeniyle seyircisiz maçta geçen sezon Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe, bu sefer sarı-kırmızılıları taraftarının önünde mağlup etmeyi başardı.

SEYİRCİLİ MAÇTA 5 YIL SONRA GALİBİYET

Fenerbahçe, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray'a karşı seyircili oynanan maçlarda 5 yıl sonra galip geldi.

Sarı-lacivertliler bugün aldığı galibiyetin dışında en son rakibinin taraftar desteğiyle çıktığı iç saha maçında 17 Haziran 2011'de yenmişti.

Öte yandan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise Galatasaray deplasmanında çıktığı 10. maçta ikinci galibiyetini aldı.

GALATASARAY ODEABANK YİNE ÇOK SAYI YEDİ

Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde potasını adeta savunamıyor.

İlk 3 maçta ortalama 97.3 sayı potasına gören sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye de 103 sayı şansı tanıdı.

Sarı-kırmızılı takım bu sezon THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'dan 109, Kızılyıldız'da 85, Maccabi FOX'tan ise 98, Fenerbahçe'den ise 103 sayı yedi. Bu 4 maçta ortalama 98.7 sayı potasında gören Galatasaray Odeabank, bu alanda ligin en kötü takımı konumunda bulunuyor.

UDOH VE SLOUKAS'TAN KARİYER REKORU

Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh ile oyun kurucusu Kostas Sloukas, Galatasaray Odeabank karşısında THY Avrupa Ligi'nin sayı olarak en iyi maçını oynadılar.

Geçen sezon Real Madrid'e 17 sayı atan Yunan oyun kurucu, 7. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde en fazla sayı attığı maçı yaşadı. Sloukas karşılaşmayı 24 sayıyla tamamladı. Slokuas, ayrıca Fenerbahçe formasıyla da lig, kupa ve Avrupa'da en fazla sayı attığı maçı çıkardı.

THY Avrupa Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Udoh'ta 21 sayıyla en fazla basket attığı maçı yaşadı. Udoh geçen sezon Darüşşafaka Doğuş potasına 18 sayı göndermişti.

Öte yandan iki oyuncu ayrıca lig, kupa ve Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla en fazla sayı attıkları maçı geçirdi.

Taraftardan müthiş destek

Galatasaraylı taraftarlar, derbide alınan yenilgiye rağmen takımlarına müthiş bir destek gösterdi.

Maçın bazı bölümünde sahaya atılan yabancı maddelere taraftarların çoğu tepki verdi. Sarı-kırmızılılar maç sonunda da takımlarını alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.