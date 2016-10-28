Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray Odeabank, farklı oyuncuların isabetleriyle 2. dakikada 6-0 öne geçti. İlk 5 hücumun tamamından skor çıkartan sarı-kırmızılılar karşısında Fenerbahçe, Ali Muhammed ve Antic ile skor üretti. Sinan Güler'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle Galatasaray Odeabank, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. Çabuk toparlanan konuk ekip, Sloukas, Ali Muhammed ve Udoh ile üst üste sayılar üreterek 8. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 17-16. Periyot sonunda Udoh'un serbest atıştan bulduğu basketlerle 20-19 öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 22-19 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Datome'nin art arda üç sayılık atışlarıyla giren Fenerbahçe, Sloukas'ın dışarıdan ürettiği isabetle 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 24-33. Datome'nin skorer oyunuyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkartan (26-38) misafir takım karşısında ev sahibi ekip, Daye'nin etkili oyunuyla maça tutundu. Fenerbahçe, üç oyuncusunun (Udoh, Ali Muhammed, Datome) ilk yarıda çift hanelere ulaştığı maçta soyunma odasına 48-41 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ikinci yarısında savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe, rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirdi. Boyalı alanda rakibine Vesely-Udoh ikilisiyle üstünlük kuran sarı-lacivertliler, 27. dakikada Sloukas'ın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 50-62. Periyot sonunda taraftarının da desteğiyle üst üste basket faullerden skor üreten sarı-kırmızılılar, son dakika içerisinde farkı 6 sayıya çekti: 62-68. Fenerbahçe son periyoda 70-64 önde girdi.

Oldukça çekişmeli geçen maçın son çeyreğine iyi giren Fenerbahçe, Sloukas, Udoh ve Kalinic'in basketleriyle 33. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 66-79. Smith'in skorer oyunuyla maça tutunmaya çalışan Galatasaray Odeabank karşısında pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, 37. dakikada Ali Muhammed'in serbest atıştan ürettiği skorlarla farkı 16 sayıya çıkardı: 74-90. Dentmon'un art arda kaydettiği üç sayılık isabetlerle farkı yeniden eriten sarı-kırmızılılar, son 2 dakikaya 90-82 mağlup girdi. Kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 103-87 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 24 sayı üreten Sloukas olurken, Ali Muhammed 22, Udoh 21 sayı kaydetti. Galatasaray Odeabank'ta ise Daye 16, Smith 15, Dentmon 14 sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ndeki 4. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank, 4. mağlubiyetini aldı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Jakub Zamojski (Polonya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 10, Göksenin Köksal 2, Micov 13, Daye 16, Tyus 8, Dentmon 14, Thompson 2, Schilb, Diebler, Pleiss 7, Preldzic, Smith 15

Fenerbahçe: Sloukas 24, Ali Muhammed 22, Datome 13, Antic 2, Udoh 21, Vesely 12, Nunnualy 4, Kalinic 5, Barış Hersek

1. Periyot: 19-22

Devre: 41-48

3. Periyot: 64-70

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında oynanan Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan derbi maçta sadece ev sahibi takımın taraftarı yer alırken, Galatasaraylı basketbolseverler sarı-kırmızılı ekibi yalnız bırakmadı.

Toplam 12 bin 500 kapasiteli salonun bütün tribünleri doldu. Maçtan önce takımlarına büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncular aleyhine ise tezahüratlar yaptı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

Fenerbahçe taraftarı, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı nedeniyle takımlarını deplasmanda destekleyemedi.

İl Spor Güvenlik Kurulunun 4 Ekim'de aldığı karar neticesinde basketbolda Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, Trabzonspor Medical Park ve Beşiktaş Sompo Japan arasında oynanacak bütün maçlarda deplasman takımının seyircisi olmayacak.

AVRUPA'DA İLK KEZ

Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, iki büyük kulübü erkek basketbolunda Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya getirdi.

Daha önce farklı Türk takımlarıyla Avrupa'da mücadele eden bu iki rakip takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tarihi bir maça çıktı. Türkiye'de çeşitli kupalarda birbirlerine birçok kez rakip olan Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe, derbi heyecanını bu kez Avrupa'da yaşadı.

FENERBAHÇE'DE BOGDANOVİC YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Galatasaray Odeabank karşısında takımını yalnız bıraktı.

THY Avrupa Ligi'nde iki gün önce Zalgiris maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Sırp oyuncunun 3 hafta sahalarda uzak kalacağı açıklanmıştı.

Aynı maçta sakatlanan bir diğer Sırp basketbolcu Nikola Kalinic ise kadroda yer aldı.

ATAMAN VE OBRADOVİC 11 YIL SONRA

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 11 yıl sonra Avrupa'da birbirlerine rakip oldu.

Daha önce Avrupa Ligi'nde 10 kez birbirleriyle mücadele eden iki tecrübeli başantrenör, bu organizasyonda en son 21 Aralık 2005'te Panathinaikos-Ülker maçında rakip olarak sahaya çıktılar. Obradovic'in Panathinaikos'u, o maçta Ataman'ın çalıştırdığı Ülker'i 85-69 yenmişti.