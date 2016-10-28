İpekçi’de tarihi buluşma
THY Avrupa Ligi’nde G.Saray Odeabank, Abdi İpekçi’de F.Bahçe’yi ağırlayacak. Cimbom seyircisi önünde hem ‘siftah’ yapmayı hem de Kanarya’nın ‘serisini bitirmeyi’ hedefliyor
DAYE VE BOGDAN ZİRVEDE
Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe ise galibiyet serisine Galatasaray'ı da eklemeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta Bamberg'i 67-66, Barcelona'yı (D) 73-72, Kaunas'ı 82-68 mağlup etti. Geride kalan 3 haftada Aslan'da Daye 14.0, Kanarya'da Bogdanovic 13.3 sayı ile en skorer isimler. Daye 5.0 ribaund, Sinan Güler 5.0 asist; Udoh 7.7 ribaunt, Sloukas ise 6.3 asist ortalamasına sahip.
İSTATİSTİKLERDE CİMBOM!
İKİ takımın THY Avrupa Ligi istatistiklerinde G.Saray önde gözükürken, F.Bahçe savunmasıyla fark yaratıyor. Cimbom ilk 3 maçında; 86.3 sayı, 31.3 ribaunt, 21.0 asist, 7.7 top çalmı ve 4.3 blok ortalamaları tuttururken, Kanarya, 74.0 sayı, 29.3 ribaunt, 18.0 asist, 5.7 top çalma ve 2.3 blok ortalamaları ile mücadele etti.
G.SARAY EVİNDE ŞANS TANIMIYOR
Ergin Ataman, Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı ev sahibi olduğu 9 maçın 8'ini kazandı. Obradovic, Abdi İpekçi'de tek galibiyetini geçen sezon seyircisiz oynanan maçta almıştı. Sırp koç, kariyerinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımlarla deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 2'sinde salondan galip ayrılabildi. İkili, Avrupa Ligi'nde ise 9 kez karşılaştı. Obradovic 6, Ataman 3 galibiyet elde etti.
BOGDANOVİC YOK, KALİNİC BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Kaunas maçında sakatlanan Bogdan Bogdanovic'in 2-3 maç takımdan uzak kalacağı açıklandı. Nikola Kalinic'in durumu ise belirsiz... Bogdanovic'in Galatasaray karşısında forma giymemesi kesinleşirken, Kalinic'in durumunun bugün yapılacak sağlık kontrolünden sonra netlik kazanacağı bildirildi.
FENERBAHÇE SEYİRCİSİ ALINMAYACAK
Futbolda kaldırılan 4 büyükler arasındaki deplasman yasağı basketbolda devam ediyor. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 4 Ekim'de yaptığı toplantıda alınan karar uyarınca Fenerbahçe taraftarları, Abdi İpekçi'ye alınmayacak. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak maçta da Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Sports Arena'ya gidemeyecek.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:49
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
İpekçi’de tarihi buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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