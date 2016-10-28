Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe
THY Avrupa Ligi’nde G.Saray Odeabank, Abdi İpekçi’de F.Bahçe’yi ağırlayacak. Cimbom seyircisi önünde hem ‘siftah’ yapmayı hem de Kanarya’nın ‘serisini bitirmeyi’ hedefliyor
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank, bu akşam sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak Türk derbisi, LİG TV 3'ten naklen yayınlanacak. İlk 3 maçını kaybeden Cimbom, seyircisi önünde Fenerbahçe'yi yenerek, şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım ilk 3 haftada CSKA Moskova'ya 109-84, Kızılyıldız'a 85-83, Maccabi Tel Aviv'e ise deplasmanda 98-92 mağlup olmuştu.
1.P SONUCU | Galatasaray - Fenerbahçe: 19-22
2.P SONUCU | Galatasaray - Fenerbahçe: 41-48
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:45
- 120 milyon TL'lik gelir hedefi aşıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Köksal inşALLAH gs ye karşı oynadığımız ilk 25 dakika gbi oynariz gölü atalım sonra Çanakkale geçilmez oymayalim sıkıntı deyil ama 3 puan alalım artik
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 11
Yorum
FOUR STAR GS Kale ;Muslera Defans; Linnes - Chedjou - Serdar Aziz -Carole Orta saha geriden ileriye doğru "V" şeklinde 5 'li ; De Jong - Hamit - Selçuk -Yasin - Bruma - Forvette, bu maça göre ilk 11 de bence Podolski.. Biraz Teknik Direktörlük yapalım dedim:) Yıllardır biz de futbol seyrediyoruz, kendi çapımızda biz de biraz biliyoruz işte:) GS nin 15 Lig Şampiyonluğuna tanık oldum, yaşıma denk gelen 2,3 tane daha var da onları saymıyorum, çünkü çok küçük yaşlarıma denk geliyor onlar. Uefa, Süper kupa, Şampiyonlar ligi ve hatta daha öncesi Şampiyon kulüpler kupası maçları vs biz de epey bir tecrübeli taraftar olduk yani. Saygılar herkese
- Sow affını istedi
Toplam 4
Yorum
/*/ musa sol da iyi olacak..biraz çaba ile..volkan şenden daha faydalı..
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