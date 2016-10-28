Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank, bu akşam sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak Türk derbisi, LİG TV 3'ten naklen yayınlanacak. İlk 3 maçını kaybeden Cimbom, seyircisi önünde Fenerbahçe'yi yenerek, şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım ilk 3 haftada CSKA Moskova'ya 109-84, Kızılyıldız'a 85-83, Maccabi Tel Aviv'e ise deplasmanda 98-92 mağlup olmuştu.



1.P SONUCU | Galatasaray - Fenerbahçe: 19-22



2.P SONUCU | Galatasaray - Fenerbahçe: 41-48



