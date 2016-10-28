 Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe

    Galatasaray Odeabank - Fenerbahçe

    THY Avrupa Ligi’nde G.Saray Odeabank, Abdi İpekçi’de F.Bahçe’yi ağırlayacak. Cimbom seyircisi önünde hem ‘siftah’ yapmayı hem de Kanarya’nın ‘serisini bitirmeyi’ hedefliyor

    THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank, bu akşam sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak Türk derbisi, LİG TV 3'ten naklen yayınlanacak. İlk 3 maçını kaybeden Cimbom, seyircisi önünde Fenerbahçe'yi yenerek, şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım ilk 3 haftada CSKA Moskova'ya 109-84, Kızılyıldız'a 85-83, Maccabi Tel Aviv'e ise deplasmanda 98-92 mağlup olmuştu.

    1.P SONUCU | Galatasaray - Fenerbahçe: 19-22

    2.P SONUCU | Galatasaray - Fenerbahçe: 41-48

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:45
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