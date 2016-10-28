Avrupa'daki derbi Efes'in

Avrupa Ligi’ndeki Türk derbisinde gülen taraf Anadolu Efes oldu. Daçka’yı deplasmanda yıkarak ilk galibiyetini alan Efes’te Thomas 17 sayı üretti

THY Avrupa Ligi'ndeki 'Türk gecesi'nde kazanan taraf Anadolu Efes oldu... Lacivert-beyazlılar, 4. hafta mücadelesinde konuk oldukları Darüşşafaka Doğuş karşısında galibiyetle tanıştılar: 84-79. İki deplasman galibiyetiyle Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Daçka karşısında tutuk başlayan Efes; ilk çeyreği 20-13, devreyi de 46-35 yenik kapadı. Üçüncü çeyrekte dengeyi kuran Efes, final periyoduna da 65-58 geride girdi. Son çeyrekte 26-14'lük bir seri yakalayan Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini almış oldu. 18. dakikada sol omuzundan sakatlanan ve kolu askıya alınan Efesli Granger, maçı kenardan izledi.