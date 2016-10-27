Türk derbisi Efes'in

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u 84-79 yendi.

Anadolu Efes, bu sonuçla ilk galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş ise 4 maçında 2. yenilgisini aldı.

İlk dakikadan itibaren baskılı savunma yapan ve rakibini potadan uzak tutan Darüşşafaka Doğuş, Anderson'ın 7 sayısıyla üstünlük yakaladı ve Slaughter'ın basketiyle 4. dakikayı 11-3 önde geçti. Heurtel ve Doğuş Balbay'ın oyuna girmesiyle aynı savunma anlayışıyla karşılık veren Anadolu Efes, bu iki oyuncuyla hücumda da iyi organize oldu ve 8-0'lık seri yakalayarak 9. dakikada farkı 2 sayıya (13-11) indirdi. Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'in faul atışlarından bulduğu basketlerle ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ilk yarısında düşük şut yüzdesinde kalan Anadolu Efes, 13 adet üç sayılık atıştan sadece üçünü sayıya çevirebildi. Rakibine göre daha fazla top kaybı yapan Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin ve Oğuz Savaş ile üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi takım, Anderson'ın sayılarıyla ilk yarı sonunda farkı 11 sayıya çıkardı: 46-35

İkinci yarıya Moerman'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, 21. dakikada 13 sayılık fark (48-35) yakaladı. Pota altını iyi kullanmaya başlayan Anadolu Efes, iyi savunma yaparak sadece 2 sayı yedi ve 24. dakikada farkı yeniden eritmesini bildi: 50-46. Oyuna ortak olma anlarında hücumlardan boş dönen konuk ekip karşısında üstünlüğünü sürdüren Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle 3. çeyreği de 65-58 önde geçti.

Son periyodun başlarında Thomas'ın basketleriyle oyundan kopmayan Anadolu Efes, Heurtel'in basketiyle uzun süre geride götürdüğü maçın 36. dakikasında 73-73 beraberliği sağladı. Konuk ekip, 38. dakikada boyalı alandan Brown ile bulduğu basketle de ilk kez öne geçti: 77-75. Son bölümde 80-79 üstünlük yakalayan Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala Cotton'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla skoru 82-79'a getirdi. Thomas ile bu şekilde bir sayı daha bulan konuk ekip, karşılaşmayı 84-79 kazandı.

Maçın 18. dakikasında sol omuzundan sakatlanan Anadolu Efesli Jayson Granger, maça devam edemedi ve ikinci yarıyı kolu askıda bir şekilde kenardan izledi.