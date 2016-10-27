 Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi

    THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Darüşşafaka Doğuş ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

    Volkswagen Arena'da oynanacak Darüşşafaka Doğuş- Anadolu Efes mücadelesi saat 20.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. İki takım, geçen sezon THY Avrupa Ligi Top 16 Turu'nda karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes 72-68 ve 84- 71'lik skorlarla iki mücadeleyi de galip tamamlamıştı.

    SENEYE BELGRAD'DA
    THY Avrupa Ligi'nde, 2017-18 sezonu Dörtlü Finali'ne Sırbistan'ın başkenti Belgrad ev sahipliği yapacak. Organizasyonun 18 bin 386 kişi kapasiteli Kombank Arena'da organize edileceği bildirildi. Bu sezonki Dörtlü Final, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'daki Sinan Erdem Salonu'nda yapılacak.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:16
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