THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ikinci sezonunu geçiren Darüşşafaka Doğuş, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 73-70'lik skorla yendi.

İkinci maçında sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımına 81-80 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, üçüncü karşılaşmasında Rusya'nın Unics Kazan takımını 94-87'lik skorla yendi. Darüşşafaka Doğuş, ilk 3 maç sonunda 16 takımın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde A lisans sahibi Anadolu Efes ise sezona istediği gibi giriş yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'ya 85-84, ikinci haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 90-66 ve üçüncü haftasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 93-87 yenildi.

Darüşşafaka Doğuş, rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi, Anadolu Efes ise THY Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, geçen sezon THY Avrupa Ligi Top 16 Turu'nda karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes 72-68 ve 84-71'lik skorlarla iki mücadeleyi de kazanmıştı.

Volkswagen Arena'da oynanacak Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes mücadelesi saat 20.15'te başlayacak.