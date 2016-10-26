THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Darüşşafaka Doğuş ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
İkinci maçında sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımına 81-80 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, üçüncü karşılaşmasında Rusya'nın Unics Kazan takımını 94-87'lik skorla yendi. Darüşşafaka Doğuş, ilk 3 maç sonunda 16 takımın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nde A lisans sahibi Anadolu Efes ise sezona istediği gibi giriş yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'ya 85-84, ikinci haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 90-66 ve üçüncü haftasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 93-87 yenildi.
Darüşşafaka Doğuş, rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi, Anadolu Efes ise THY Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Öte yandan iki takım, geçen sezon THY Avrupa Ligi Top 16 Turu'nda karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes 72-68 ve 84-71'lik skorlarla iki mücadeleyi de kazanmıştı.
Volkswagen Arena'da oynanacak Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes mücadelesi saat 20.15'te başlayacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
- Şevket Yılmaz’a başsağlığı
Toplam 3
Yorum
Fenerli istemiyorum abi batallayı 2. diego vakası olur. Fernandao'ya para versinler öyle gönderelim. Takas istemiyoruz
- Operasyon
Toplam 2
Yorum
cucu Gerek yok para odemeye Olcay sol bek oynar , Kerim de sol onde oynayabilir sorun yok.
- Aboubakar kaliteli bir forvet
Toplam 6
Yorum
asya kartallı abubakarın top tekniği ,top tutma ve saklama becerisi üst seviye vuruş pozisyon alma becerisi nazaran zayıftır.
THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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