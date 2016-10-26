Kanarya doludizgin ilerliyor

Bu skorla üçüncü maçını da kazanan Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki iç saha galibiyet serisini ise 23 maça çıkardı. Zalgiris ise üçüncü maçında ikinci yenilgisi aldı.

Karşılaşmaya iki takım da rahat sayılar bularak başladı. Fenerbahçe'nin 3 sayı gerisinden bulduğu sayılara, potaya hızlı giderek attığı basketlerle cevap veren Zalgiris, ilk 5 dakikayı 14-13 önde geçti. Oldukça tempolu geçen ilk çeyrekte iki takım da tam saha presi denedi. Antic, Bogdanovic ve Udoh'la sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 28-24 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayarak 11. dakikada farkı 8'e (32-24) çıkaran Fenerbahçe, rakibine mola aldırdı. Zalgiris'in molasından sonra iki takım da sert savunmalar karşısında sayı üretmekte zorlandı ve 15. dakika Fenerbahçe'nin 34-29'luk üstünlüğüyle geçildi. Hücum ribaundlarında Udoh'la etkili olan Fenerbahçe, bu ismin skorer oyunuyla soyunma odasına 44-37 önde gitti.

Üçüncü periyoda Antic'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 47-37. Çabuk toparlanan Zalgiris, Westermann ve Motum'un skorer oyunuyla 25. dakikada farkı 2'ye indirdi: 49-47. Udoh ve Vesely ile pota altını etkili kullanan Fenerbahçe, çeyreğin sonunda aradaki farkı 7'ye yükseltti ve final periyoduna 63-56 önde girdi.

Final periyodunda Fenerbahçe'de Sloukas ön plana çıktı. Tecrübeli Yunan oyun kurucu, yaptığı asistler ve bulduğu sayılarla sarı-lacivertlilerin 32. dakikada farkı tekrar çift hanelere (67-56) çıkarmasına yardımcı oldu. Fenerbahçe, kenardan gelen Nunnaly'nin 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 15'e kadar yükseltti: 74-59. Kalan bölümde rakibinin farkı eritip maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 82-68 galip ayrıldı.



?NOTLAR

Fenerbahçeli oyuncu Bogdan Bogdanovic, maçın üçüncü çeyreğinde Westermann'la girdiği mücadele sonunda sakatlandı. Yerden kalkmakta zorlanan Sırp oyuncunun sağ bileğine buz bağlandı. Soyunma odasına iki kişini yardımıyla sekerek giden Bogdanovic, maçın kalan bölümüne devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan bir diğer isim ise Nikola Kalinic oldu. Mücadelenin 13. dakikasında bir ribaund mücadelesi sonucu dengesini sağlayamayan Kalinic, taraftarların arasına düştü. Bir taraftarla yere düşen Kalinic, tedavisi için soyunma odasına gitti. Yere düşen taraftarda ise ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, Kalinic maçın ikinci yarısında forma giydi. Kalinic'in maçın son bölümünde ise sağ ayak bileği burkuldu. Kalinic son 4 dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha oyuna dahil olmadı.

Maçtan önce 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de basketbol oynayan Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan, çiçek ve forma hediye etti. Fenerbahçeli taraftarlar da Litvanyalı unutulmaz basketbolcuyu uzun süre ayakta alkışladı.

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Pero Antic, THY Avrupa Ligi'nde kariyerindeki 100. 3 sayılık basketini attı. Avrupa Ligi'nde 8. sezonuna çıkan Antic, bu maça kadar 97 kez 3 sayılık atışlarda isabet bulmuştu. Tecrübeli oyuncu karşılaşmayı 5'te 3 üçlük isabetiyle tamamladı.



Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 2, Bogdanovic 10, Datome 8, Antic 11, Udoh 14, Sloukas 8, Kalinic 4, Vesely 14, Nunnaly 5, Melih Mahmutoğlu 6, Berk Uğurlu

Zalgiris: Pangos 5, Westermann 15, Jankunas 8, Ulanovas 2, Lima 4, Seibutis, Kavaliauskas 7, Lekavicus 3, Milaknis 10, Motum 14

1. Periyot: 28-24

Devre: 44-37

3. Periyot: 63-56