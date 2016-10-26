 Daçka rahat 'Kazan'dı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Daçka rahat 'Kazan'dı

    Daçka rahat 'Kazan'dı

    , Turkish Airlines Euroleague 3. haftasında Unics Kazan deplasmanda 94-87 mağlup etti.

    Euroleague Kızılyıldız galibiyeti ile başlayan temsilcismiz, 2. hafta mücadelesinde ise sahasında EA7 Emporio Armani'ye sahasında beklenmedik bir mağlubiyet almıştı. Yeşil kırmızılılar, deplasmandaki karşılaşmada Rusya temsilcisini 94-87 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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