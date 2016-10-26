Daçka rahat 'Kazan'dı
Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 3. haftasında Unics Kazan deplasmanda 94-87 mağlup etti.
Euroleague Kızılyıldız galibiyeti ile başlayan temsilcismiz, 2. hafta mücadelesinde ise sahasında EA7 Emporio Armani'ye sahasında beklenmedik bir mağlubiyet almıştı. Yeşil kırmızılılar, deplasmandaki karşılaşmada Rusya temsilcisini 94-87 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Daçka rahat 'Kazan'dı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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