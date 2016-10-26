Daçka rahat 'Kazan'dı

Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 3. haftasında Unics Kazan deplasmanda 94-87 mağlup etti.

Euroleague Kızılyıldız galibiyeti ile başlayan temsilcismiz, 2. hafta mücadelesinde ise sahasında EA7 Emporio Armani'ye sahasında beklenmedik bir mağlubiyet almıştı. Yeşil kırmızılılar, deplasmandaki karşılaşmada Rusya temsilcisini 94-87 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.