 Cimbom'da kabus sürüyor! – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Cimbom'da kabus sürüyor!

    Cimbom'da kabus sürüyor!

    Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 98-92 yenildi.

    Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçından da galibiyet alamadı.


    Salon: Menora Mivtachim Arena

    Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Saso Petek (Slovenya)

    Maccabi FOX: Goudelock 12, Ohayon 3, Smith 17, Weems 23, Iverson 17, Rudd 6, Seeley 7, Zirbes 10, Mekel, Pnini 3,

    Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 15, Dentmon 22, Micov 18, Tyus 7, Daye 6, Schilb 6, Pleiss 2, Thompson 10, Diebler 4, Emir Preldzic, Smith 2

    1. Periyot: 18-24

    Devre: 44-47

    3. Periyot: 69-65

    5 faulle çıkan: 34.12 Tyus (Galatasaray Odeabank)

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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