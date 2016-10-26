Cimbom'da kabus sürüyor!
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 98-92 yenildi.
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçından da galibiyet alamadı.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Saso Petek (Slovenya)
Maccabi FOX: Goudelock 12, Ohayon 3, Smith 17, Weems 23, Iverson 17, Rudd 6, Seeley 7, Zirbes 10, Mekel, Pnini 3,
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 15, Dentmon 22, Micov 18, Tyus 7, Daye 6, Schilb 6, Pleiss 2, Thompson 10, Diebler 4, Emir Preldzic, Smith 2
1. Periyot: 18-24
Devre: 44-47
3. Periyot: 69-65
5 faulle çıkan: 34.12 Tyus (Galatasaray Odeabank)
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
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Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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