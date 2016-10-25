 Efes, son şampiyona kaybetti – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Efes, son şampiyona kaybetti

    Efes, son şampiyona kaybetti

    Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 3. hafta karşılaşmasında evinde son şampiyon CSKA Moskova’ya 93-87 mağlup oldu.

    Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 3. hafta karşılaşmasında evinde son şampiyon CSKA Moskova'ya 93-87 mağlup oldu.

    Turkish Airlines Euroleague
    Anadolu Efes: 87 - CSKA Moskova: 93

    Salon: Abdi İpekçi
    Hakemler: Luigi Lamonica xx, Miguel Perez xx, Seffi Shemmesh xx
    Anadolu Efes: Granger xx 7, Cotton xx 12, Cedi Osman xx 7, Brown xxx 14, Omic xx 7, Honeycutt xx 3, Dunston xx 9, Heurtel xx 7, Thomas xxx 16, Doğuş Balbay xx 5
    Başantrenör: Velimir Perasovic
    CSKA Moskova: Jackson xx 2, De Colo xxx 26, Fridzon xx 6, Vorontsevich xx 8, Ayres xx 10, Teodosic xxx 15, Antonov xx, Hines xx 6, Kurbanov xx 1, Khryapa xx 6, Higgins xx 13
    Başantrenör: Dimitris Itoudis
    1. Periyot: 26-23 (CSKA Moskova lehine)
    Devre: 49-37 (CSKA Moskova lehine)
    3. Periyot: 69-63 (CSKA Moskova lehine)
    5 Faulle çıkan: Granger (Anadolu Efes)
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efes, son şampiyona kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.