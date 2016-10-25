Efes, son şampiyona kaybetti
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 3. hafta karşılaşmasında evinde son şampiyon CSKA Moskova’ya 93-87 mağlup oldu.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 3. hafta karşılaşmasında evinde son şampiyon CSKA Moskova'ya 93-87 mağlup oldu.
Turkish Airlines Euroleague
Anadolu Efes: 87 - CSKA Moskova: 93
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Miguel Perez xx, Seffi Shemmesh xx
Anadolu Efes: Granger xx 7, Cotton xx 12, Cedi Osman xx 7, Brown xxx 14, Omic xx 7, Honeycutt xx 3, Dunston xx 9, Heurtel xx 7, Thomas xxx 16, Doğuş Balbay xx 5
Başantrenör: Velimir Perasovic
CSKA Moskova: Jackson xx 2, De Colo xxx 26, Fridzon xx 6, Vorontsevich xx 8, Ayres xx 10, Teodosic xxx 15, Antonov xx, Hines xx 6, Kurbanov xx 1, Khryapa xx 6, Higgins xx 13
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 26-23 (CSKA Moskova lehine)
Devre: 49-37 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 69-63 (CSKA Moskova lehine)
5 Faulle çıkan: Granger (Anadolu Efes)
Turkish Airlines Euroleague
Anadolu Efes: 87 - CSKA Moskova: 93
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Miguel Perez xx, Seffi Shemmesh xx
Anadolu Efes: Granger xx 7, Cotton xx 12, Cedi Osman xx 7, Brown xxx 14, Omic xx 7, Honeycutt xx 3, Dunston xx 9, Heurtel xx 7, Thomas xxx 16, Doğuş Balbay xx 5
Başantrenör: Velimir Perasovic
CSKA Moskova: Jackson xx 2, De Colo xxx 26, Fridzon xx 6, Vorontsevich xx 8, Ayres xx 10, Teodosic xxx 15, Antonov xx, Hines xx 6, Kurbanov xx 1, Khryapa xx 6, Higgins xx 13
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 26-23 (CSKA Moskova lehine)
Devre: 49-37 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 69-63 (CSKA Moskova lehine)
5 Faulle çıkan: Granger (Anadolu Efes)
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çavuş’a davet
Toplam 1
Yorum
Aslan NORMALDE TRÜBÜNLER YARI YARIYA OLSA RAKIBIMIZE BÜYÜK JEST OLUR VE ONLARI SPORA TESVIK ETMIS OLUR YILLAR GECSEDE HAFIZALARDA BIR ANI OLUR
- ‘Dersim’iz kupa!
Toplam 8
Yorum
isminiz KARDES HEPSI DOGRU CIKTI
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 23
Yorum
fb aziz sırf gitmemek için almaya çalışır
Efes, son şampiyona kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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