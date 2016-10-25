Daçka deplasmanda 'Kazan'dı
Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 3. haftasında Unics Kazan deplasmanda 94-87 mağlup etti.
Euroleague Kızılyıldız galibiyeti ile başlayan temsilcismiz, 2. hafta mücadelesinde ise sahasında EA7 Emporio Armani'ye sahasında beklenmedik bir mağlubiyet almıştı. Yeşil kırmızılılar, deplasmandaki karşılaşmada Rusya temsilcisini 94-87 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çavuş’a davet
Toplam 1
Yorum
Aslan NORMALDE TRÜBÜNLER YARI YARIYA OLSA RAKIBIMIZE BÜYÜK JEST OLUR VE ONLARI SPORA TESVIK ETMIS OLUR YILLAR GECSEDE HAFIZALARDA BIR ANI OLUR
- ‘Dersim’iz kupa!
Toplam 8
Yorum
isminiz KARDES HEPSI DOGRU CIKTI
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 23
Yorum
fb aziz sırf gitmemek için almaya çalışır
Daçka deplasmanda 'Kazan'dı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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