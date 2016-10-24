 Perasovic'ten CSKA Moskova yorumu – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Perasovic'ten CSKA Moskova yorumu

    Perasovic'ten CSKA Moskova yorumu

    THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, rakiplerinin son şampiyon olduğunu ve üst seviye basketbol oynadığını söyledi.

    THY Avrupa Ligi'nde ilk iki maçı deplasmanda oynadıklarını ve ilk kez seyircilerinin önünde oynayacaklarını söyleyen Perasovic, "Evimizde ilk maçımızı oynayacağız. Geçtiğimiz hafta Olympiakos deplasmanında oynadığımız oyunun tam aksine sahanın hem savunma hem de hücum bölgelerinde çok daha iyi iş yapmalıyız. Taraftarlarımızın önünde iyi bir maç çıkarmak ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Anadolu Efes'in genç oyuncusu Cedi Osman ise karşılaşma ile ilgili olarak, "Zorlu bir karşılaşma olacak. Bilindiği gibi ilk iki maçtan mağlubiyet ile ayrıldık. Bunu telafi etmek için kendi seyircimizin önünde iyi bir oyun çıkararak galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Perasovic'ten CSKA Moskova yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.