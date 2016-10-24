Perasovic'ten CSKA Moskova yorumu

THY Avrupa Ligi'nde ilk iki maçı deplasmanda oynadıklarını ve ilk kez seyircilerinin önünde oynayacaklarını söyleyen Perasovic, "Evimizde ilk maçımızı oynayacağız. Geçtiğimiz hafta Olympiakos deplasmanında oynadığımız oyunun tam aksine sahanın hem savunma hem de hücum bölgelerinde çok daha iyi iş yapmalıyız. Taraftarlarımızın önünde iyi bir maç çıkarmak ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in genç oyuncusu Cedi Osman ise karşılaşma ile ilgili olarak, "Zorlu bir karşılaşma olacak. Bilindiği gibi ilk iki maçtan mağlubiyet ile ayrıldık. Bunu telafi etmek için kendi seyircimizin önünde iyi bir oyun çıkararak galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.