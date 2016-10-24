Perasovic'ten CSKA Moskova yorumu
THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, rakiplerinin son şampiyon olduğunu ve üst seviye basketbol oynadığını söyledi.
Anadolu Efes'in genç oyuncusu Cedi Osman ise karşılaşma ile ilgili olarak, "Zorlu bir karşılaşma olacak. Bilindiği gibi ilk iki maçtan mağlubiyet ile ayrıldık. Bunu telafi etmek için kendi seyircimizin önünde iyi bir oyun çıkararak galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:20
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 53
Yorum
TARAFSIZ Erman sen ne anlatıyorsun kurallar değişti artık topa müdahale bile olsa rakibe kontrolsüz giriş faul le cezalandırılıyor. TFF sayfasına gir yeni gelen kuralları oku.
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 80
Yorum
maho federasyonun rengi belli zaten antalya macinda bjk nin oynadigi futbol meydanda bakdi bu is futbol ile olmicak hakem devreye girip antalyanin fisini cekdi . bjk bu sene sampiyon olup 3. yildizi takicakdir durum onu gösteriyor .
- Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 6
Yorum
bir fenerbahçeli olarak aziz gidene kadar her maç yenilmek istiyorum başka yolu kalmadı. zaten bu sezon gitti boşuna heveslenme yelim. bastır konya, umudumuz sensin
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