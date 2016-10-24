İşte maç programı

Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın da mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde yarın ve 26 Ekim Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Ligi'ne deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını yenerek başlayan, İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımına sahasında mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, üçüncü hafta mücadelesinde yarın Rus temsilcisi Unics Kazan'a konuk olacak. Kazan Basketbol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da oynanacak.

İspanya'nın Baskonia ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarına deplasmanda mağlup olan Anadolu Efes, üçüncü maçında organizasyonun son şampiyonu Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yarın oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.

Sahasında Alman ekibi Brose Bamberg'i mağlup eden, ardından konuk olduğu Barcelona Lassa'yı da yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan geçen yılın finalisti Fenerbahçe, 26 Ekim Çarşamba günü Ülker Sports Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 20.45'te karşılaşacak.

İlk maçta konuk ettiği CSKA Moskova'ya mağlup olan, Kızılyıldız MTS ekibine de sahasında kaybeden Galatasaray Odeabank, üçüncü haftada 26 Ekim Çarşamba günü İsrail'in Maccabi FOX takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, TSİ 21.05'te başlayacak karşılaşmada rakibine Menora Mivtachim Arena'da konuk olacak.

THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın maç programı şöyle:

Yarın

19.00 Unics Kazan (Rusya) - Darüşşafaka Doğuş

21.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya)

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - EA7 Emporio Armani (İtalya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya)

26 Ekim Çarşamba:

20.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya)

20.45 Fenerbahçe - Zalgiris (Litvanya)

21.00 Brose Bamberg (Almanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Galatasaray Odeabank