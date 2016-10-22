 G.Saray'ın nefesi yetmedi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    G.Saray'ın nefesi yetmedi

    G.Saray'ın nefesi yetmedi

    THY Avrupa Ligi’nde mücadele eden G.Saray Odeabank başa baş mücadele ettiği Sırp ekibini salladı ama yıkamadı

    Odeabank, THY Avrupa Ligi ikici hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 83-85 yenildi. Maça iyi başlayan ve ilk çeyreği 30-17 önde bitiren sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte rakibine yakalandı ve devre 47-47 sona erdi. İkinci yarısı dengeli geçen maçın 3. çeyreği 69-67 Kızılyıldız üstünlüğüyle bitti. Sırplar, son çeyrekte de açık vermeyip maçı 85-83 kazandı. G.Saray, ikinci maçında da kazanamadı.

    ERGiN ATAMAN: DRAMATiK YENiLGi
    G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, yaptıkları hatalar neticesinde yenildiklerini belirterek, "Maçı dramatik bir şekilde kaybettik. İkinci periyotta savunmamız düştü. Son 1,5 dakikada 4 topu kullanamadık. Rakip, hatalarımızı iyi değerlendirdi" dedi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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