Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u sahasında 81-77 yenen CSKA Moskova, 2'de 2 yaparak averajla İspanyol ekibi Real Madrid'in önünde zirvedeki yerini korudu.

İspanya'da Barcelona Lassa'yı 73-72 mağlup ederek iki maçını da kazanan tek Türk takımı olan Fenerbahçe, Real Madrid ve İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani'nin ardından 4'üncü sıraya yükseldi.

EA7 Emporio Armani'ye evinde 81-80 kaybederek ilk mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Doğuş, 9'uncu basamağa geriledi.

Deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 90-66 mağlup olan Anadolu Efes 15'inci, Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye sahasında 85-83 yenilen Galatasaray Odeabank ise son sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes (Türkiye): 90-66

Brose Bamberg (Almanya) - Unics Kazan (Rusya): 89-86

Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 82-89

Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - EA7 Emporio Armani (İtalya): 80-81

CSKA Moskova (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 81-77

Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-85

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya): 78-73

Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye): 72-73

Puan durumu