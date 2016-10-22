CSKA Moskova liderliğini sürdürdü
Rus ekibi CSKA Moskova, 2'de 2 yaparak averajla liderliğini sürdürdü. İki maçını da kazanan tek Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin 4'üncü sıraya yükseldiği ligde, ilk mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Doğuş 9'uncu basamağa geriledi. Galibiyeti bulunmayan takımlardan Anadolu Efes 15'inci, Galatasaray Odeabank son sırada yer aldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u sahasında 81-77 yenen CSKA Moskova, 2'de 2 yaparak averajla İspanyol ekibi Real Madrid'in önünde zirvedeki yerini korudu.
İspanya'da Barcelona Lassa'yı 73-72 mağlup ederek iki maçını da kazanan tek Türk takımı olan Fenerbahçe, Real Madrid ve İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani'nin ardından 4'üncü sıraya yükseldi.
EA7 Emporio Armani'ye evinde 81-80 kaybederek ilk mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Doğuş, 9'uncu basamağa geriledi.
Deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 90-66 mağlup olan Anadolu Efes 15'inci, Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye sahasında 85-83 yenilen Galatasaray Odeabank ise son sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes (Türkiye): 90-66
Brose Bamberg (Almanya) - Unics Kazan (Rusya): 89-86
Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 82-89
Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - EA7 Emporio Armani (İtalya): 80-81
CSKA Moskova (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 81-77
Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-85
Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya): 78-73
Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye): 72-73
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|CSKA Moskova
|2
|0
|190
|161
|29
|2
|Real Madrid
|2
|0
|172
|147
|25
|3
|EA7 Emporio Armani
|2
|0
|180
|177
|3
|4
|Fenerbahçe
|2
|0
|140
|138
|2
|5
|Olympiakos
|1
|1
|155
|149
|6
|6
|Barcelona Lassa
|1
|1
|141
|136
|5
|7
|Panathinaikos Superfoods
|1
|1
|161
|157
|4
|8
|Brose Bamberg
|1
|1
|155
|153
|2
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|1
|1
|153
|151
|2
|10
|Kızılyıldız MTS
|1
|1
|155
|156
|-1
|11
|Zalgiris
|1
|1
|154
|157
|-3
|12
|Baskonia
|1
|1
|158
|162
|-4
|13
|Maccabi FOX
|0
|2
|179
|188
|-9
|14
|Unics Kazan
|0
|2
|149
|158
|-9
|15
|Anadolu Efes
|0
|2
|150
|175
|-25
|16
|Galatasaray Odeabank
|0
|2
|167
|194
|-27
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:23
- 18’e de alma o zaman
Toplam 10
Yorum
Salih Aziz yıldırım oynasın
- Bitirim ikili
Toplam 7
Yorum
......... İŞİNİZ ÇOK ZOR GS LI FUTBOLCULAR. ALLAH YARDIMCINIZ VURDUĞUNUZ GOL OLSUN. KONDİSYONUNUZU 90 DAKİKAYA YAYAMAZSANIZ BİLİN Kİ BU MAÇTAN YA PUAN ALAMAZSINIZ VEYA EN FAZLA 1 PUAN ALIRSINIZ. BU KONDİSYONDA GS DA YOK. YOK KARDEŞİM.
- Ateşten gece
Toplam 3
Yorum
rakipsiz umarım hoca bozuk plak gibi yine aynı kadroyla sahaya çıkmaz .papaz her zaman pilav yemez .her takıma aynı taktikle çıkılmaz rahat rahat maç almak yerine strese girip sonradan müdahale etmesi boş .
CSKA Moskova liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.