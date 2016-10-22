 CSKA Moskova liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

    CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

    Rus ekibi CSKA Moskova, 2'de 2 yaparak averajla liderliğini sürdürdü. İki maçını da kazanan tek Türk temsilcisi 'nin 4'üncü sıraya yükseldiği ligde, ilk mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Doğuş 9'uncu basamağa geriledi. Galibiyeti bulunmayan takımlardan Anadolu Efes 15'inci, Odeabank son sırada yer aldı.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

    Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u sahasında 81-77 yenen CSKA Moskova, 2'de 2 yaparak averajla İspanyol ekibi 'in önünde zirvedeki yerini korudu.

    İspanya'da Barcelona Lassa'yı 73-72 mağlup ederek iki maçını da kazanan tek Türk takımı olan , Real Madrid ve İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani'nin ardından 4'üncü sıraya yükseldi.

    EA7 Emporio Armani'ye evinde 81-80 kaybederek ilk mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Doğuş, 9'uncu basamağa geriledi.

    Deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 90-66 mağlup olan Anadolu Efes 15'inci, Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye sahasında 85-83 yenilen Odeabank ise son sırada yer aldı.

    THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes (): 90-66

    Brose Bamberg (Almanya) - Unics Kazan (Rusya): 89-86

    Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 82-89

    Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - EA7 Emporio Armani (İtalya): 80-81

    CSKA Moskova (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 81-77

    Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 83-85

    Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya): 78-73

    Barcelona Lassa (İspanya) - (Türkiye): 72-73

    Puan durumu

    Takım G M AS YS Av
    1 CSKA Moskova 2 0 190 161 29
    2 Real Madrid 2 0 172 147 25
    3 EA7 Emporio Armani 2 0 180 177 3
    4 Fenerbahçe 2 0 140 138 2
    5 Olympiakos 1 1 155 149 6
    6 Barcelona Lassa 1 1 141 136 5
    7 Panathinaikos Superfoods 1 1 161 157 4
    8 Brose Bamberg 1 1 155 153 2
    9 Darüşşafaka Doğuş 1 1 153 151 2
    10 Kızılyıldız MTS 1 1 155 156 -1
    11 Zalgiris 1 1 154 157 -3
    12 Baskonia 1 1 158 162 -4
    13 Maccabi FOX 0 2 179 188 -9
    14 Unics Kazan 0 2 149 158 -9
    15 Anadolu Efes 0 2 150 175 -25
    16 Galatasaray Odeabank 0 2 167 194 -27

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:23
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