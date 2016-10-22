 Büyüksün Fenerbahçe – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Büyüksün

    Büyüksün Fenerbahçe

    Geçen yılın finalisti , İspanyol devi ’yı deplasmanda yerle bir etti. Sarı-lacivertliler 2’de 2 yaptı

    THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon finalde kaybeden Fenerbahçe, bu sezona bomba gibi girdi. Kanarya, Brose Basket'in ardından İspanyol devi Barcelona'yı da yendi: 73-72. Maçı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 21-19 galip bitirdi. Devreyi de 40-36 önde tamamlayan , üçüncü çeyreği 53-51'le geçti. Maçı da 73-72 kazandı. Kanarya, THY Avrupa Ligi'nde 2'de iki yapan 4 takımdan biri...

    OBRADOViC: ÖNEMLi BiR ZAFER
    başantrenörü Obradovic, deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Ama daha da iyi olmalıyız" ifadesini kullandı. Bu arada 15 sayı, 3 asistle oynayan Dixon maçın adamı seçildi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyüksün Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle