G.Saray Kızılyıldız'a kaybetti

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ikici hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 85-83 yenildi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, THY Avrupa Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamazken, Kızılyıldız MTK ise ilk maçını kazanmış oldu.

İki yıl önce Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic'in İstanbul'da maç öncesi çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesi sonrası yeni bir gerginliğin yaşanmaması amacıyla iki kulüp deplasman maçlarına izleyici götürmeme konusunda anlaştı ve bu müsabakayı konuk ekibin taraftarları salonda takip edemedi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Galatasaray Odeabank, irakibinin top kayıpları ile düşük yüzdeli oyununu iyi değerlendirip, Göksenin Köksal ve Tyus sonuca giderek, 5. dakikada 15 sayılık (19-4) farka ulaştı. Simonovic'in üç sayılık basketleriyle oyunu dengelemeye çalışan Kızılyıldız MTS, 8. dakikada farkı 7 sayıya (20-13) kadar çekse de Dentmon'ın dış atışlardan ürettiği basketlerle sarı-kırmızılı ekip ilk çeyreği 30-17 önde geçti.

İkinci çeyrekte daha tutuk görünen Galatasaray Odeabank, savunmada da istediği sertliğe ulaşamadı. Guduric, Bjelica, Lazic ve Jenkins'in basketleriyle farkı eriten Sırbistan temsilcisi, 15. dakikada ilk kez öne geçti: 35-36. Sarı-kırmızılılar, Thompson'ın pota altında kazandırdığı sayılarla yeniden oyuna dönmesine karşın, çekişmeli geçen bu periyot 47-47 eşitlikle sonlandı.

Kızılyıldız MTS, ikinci yarıya Dangubic Simonovic, Kuzmic ve Jovic'in basketleriyle başlarken, 26. dakikada 15 sayılık (65-50) fark yakaladı. Tyus ve Daye ile üst üste sayılar bulan Galatasaray Odeabank, 9-0'lık bir seri yakalayarak 28. dakikada farkı 6 sayıya (59-65) indirdi. Son dakika içine Daye ile 3 sayılık basketler kazanan sarı-kırmızılılar, dördüncü periyoda 2 sayı geride girdi: 67-69.

Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte taraftar desteğini de arkasına alan Galatasaray Odeabank, Tyus ve Dentmon'ın skorer oyunuyla kontrolü eline alarak 35. dakikada 77-74 öne geçmeyi başardı. Jovic, Guduric ve Kuzmic'le sarı-kırmızılıların farkı açmasını önleyen Kızılyıldız MTK, son 1 dakikaya 84-83 üstün durumda girdi. İki hücumdan sayı çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Jovic'in serbest atıştan kazandırdığı sayı sonrası müsabakayı 85-83 kaybetti.