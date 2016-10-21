Daçka yetişemedi

Galibiyetle başladığı Avrupa Ligi’ndeki 2. hafta maçında İtalyan EA7 Milano’yu ağırlayan Darüşşafaka Doğuş, final periyodunda yakaladığı rakibine son dakikada teslim oldu.

Yeni formatıyla düzenlenen THY Avrupa Ligi'ne Kızılyıldız deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Darüşşafaka Doğuş, ikinci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği EA7 Milano'ya son dakikada teslim oldu: 80-81. İtalyan rakibi karşısında maça tutuk başlayan Daçka, ilk çeyreği 24-23, devreyi de 46-41 geride geçti. 60-58 yenik girdiği final periyodunda bitime 2 dakika kala 74-73 öne geçmeyi başaran temsilcimiz, son saniyelerde savunma hatalarıyla maçı kaybetti. Daçka'da Moerman, 20 sayıyla sayıyla maçın en skorer ismiydi.