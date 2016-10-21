Ataman faturayı takıma kesti

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, maç içinde iniş çıkışlar yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Maçı dramatik bir şekilde kaybettik." dedi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 5'imiz yorulup da rotasyona gittiğimizde, özellikle ikinci periyotta savunmamız düştü ve 30 sayı yedik. Kontrolümüz altındaki maç bir anda ortaya geldi. İkinci yarıya ise çok kötü başladık. Sonrasında doğru 5'i bulup iyi savunma yaptık ve 15 sayı geriden gelip, öne geçtik. Son 1,5 dakikada 4 tane maç topunu kullanamadık. Hem boş atışlar hem de top kayıpları yaptık. Son bölümdeki o toplardan birini baskete çevirsek, kazanan biz olacaktık. Hatalarımızı iyi değerlendirdiler."



Kızıyıldız MTS cephesi

Kızılyıldız MTS Başantrenörü Dejan Radonjic, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Müsabakanın ilk periyotunda çok kötü savunma yapıp 30 sayı yediklerini aktaran Radonjic, "Sonrasında yeniden oyuna döndük. Üçüncü periyotta fark yakalamamıza karşın, Galatasaray Odeabank geri döndü. Bu zorlu maçı kazandığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.