Ataman faturayı takıma kesti
THY Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 85-83 kaybeden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, yaptıkları hataların neticesinde yenildiklerini söyledi.
Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, maç içinde iniş çıkışlar yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Maçı dramatik bir şekilde kaybettik." dedi.
Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Ataman, şu ifadeleri kullandı:
"İlk 5'imiz yorulup da rotasyona gittiğimizde, özellikle ikinci periyotta savunmamız düştü ve 30 sayı yedik. Kontrolümüz altındaki maç bir anda ortaya geldi. İkinci yarıya ise çok kötü başladık. Sonrasında doğru 5'i bulup iyi savunma yaptık ve 15 sayı geriden gelip, öne geçtik. Son 1,5 dakikada 4 tane maç topunu kullanamadık. Hem boş atışlar hem de top kayıpları yaptık. Son bölümdeki o toplardan birini baskete çevirsek, kazanan biz olacaktık. Hatalarımızı iyi değerlendirdiler."
Kızıyıldız MTS cephesi
Kızılyıldız MTS Başantrenörü Dejan Radonjic, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.
Müsabakanın ilk periyotunda çok kötü savunma yapıp 30 sayı yediklerini aktaran Radonjic, "Sonrasında yeniden oyuna döndük. Üçüncü periyotta fark yakalamamıza karşın, Galatasaray Odeabank geri döndü. Bu zorlu maçı kazandığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:56
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enis hangi ruh...
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ya biz biz tabzonlu değil ama trabzonsporluyuz, bizde mi başkasının rengini seviyoruz
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Yılmaz kckş Maçlarda pres i önde oynayanlar yapmalı ki hücuma çıkıldığında hatlar arasında kopukluk olmaz ve dengeli hücum yapılmış olur.gs 2.ci yarı bu yüzden kayıp...?
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