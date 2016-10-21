Anadolu Efes, fark yedi: 66-90

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ikinci haftayı da yenilgiyle kapadı: 66-90. Olympiakos'a konuk olan temsilcimiz, maça kötü başladı ve ilk çeyreği 28-16 geride geçti. Soyunma odasına farkı indirerek (41-33) giren Efes, final periyodunu da 62-53 yenik kapadı. Son çeyrekte 28-13'lük seri yakalayan Olympiakos, 24 sayı fark attı.