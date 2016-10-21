Anadolu Efes, fark yedi: 66-90
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ikinci haftayı da yenilgiyle kapadı: 66-90. Olympiakos'a konuk olan temsilcimiz, maça kötü başladı ve ilk çeyreği 28-16 geride geçti. Soyunma odasına farkı indirerek (41-33) giren Efes, final periyodunu da 62-53 yenik kapadı. Son çeyrekte 28-13'lük seri yakalayan Olympiakos, 24 sayı fark attı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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