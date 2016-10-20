Efes ve Daçka sahnede
THY Euroleague'de 2. hafta maçları başladı. Bugün iki temsilcimiz parkeye çıkacak. 19.45'te Anadolu Efes, Olympiakos ile deplasmanda oynayacak. Darüşşafaka ise 21.45'te başlayacak mücadelede EA7 Milano'yu konuk edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe yarın parkede.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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