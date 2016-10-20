Efes ve Daçka sahnede

THY Euroleague'de 2. hafta maçları başladı. Bugün iki temsilcimiz parkeye çıkacak. 19.45'te Anadolu Efes, Olympiakos ile deplasmanda oynayacak. Darüşşafaka ise 21.45'te başlayacak mücadelede EA7 Milano'yu konuk edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe yarın parkede.