 Efes ve Daçka sahnede – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Efes ve Daçka sahnede

    Efes ve Daçka sahnede
    THY Euroleague'de 2. hafta maçları başladı. Bugün iki temsilcimiz parkeye çıkacak. 19.45'te Anadolu Efes, Olympiakos ile deplasmanda oynayacak. Darüşşafaka ise 21.45'te başlayacak mücadelede EA7 Milano'yu konuk edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe yarın parkede.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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