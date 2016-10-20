Daçka'ya Milano darbesi

Volkwagen Arena oynanan ve EA7 Olimpia Milano'nun isabetli şutlarıyla başlayan mücadelede İtalyan ekibi peş peşe gelen sayılarla farkı açtı. Üst üste hücumlardan boş dönmesinin ardından savunmada oyunu sertleştiren Darüşşafaka Doğuş, 5-0'lık bir seriyle arayı kapattı ve skoru 15-12'ye getirdi. Moerman'ın üçlüğüyle 7. dakikada skoru eşitleyen Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'in üç sayılık basketiyle öne geçmeyi başardı (18-17). Darüşşafaka Doğuş geri düştüğü ilk periyotta kısa sürede toparlanmasına rağmen ilk çeyreği 24-23 geride tamamladı.

İkinci periyota 9-0'lık bir seriyle başlayan EA7 Olimpia Milano, farkı 10 sayıya çıkararak durumu 33-23 yaptı. Clyburn'un peş peşe gelen basketleriyle toparlanan ve farkı 6 sayıya kadar indiren Darüşşafaka Doğuş, Gentile ve Macvan ikilisini engellemekte zorluk yaşadı. İstanbul ekibi, dış atışlardan yaptığı denemelerde sonuç alamayınca EA7 Olimpia Milano, ilk yarıyı 46-41 önde bitirdi.

İki takımın da sayı bulmakta zorluk çektiği üçüncü çeyrekte ilk 6 dakika EA7 Olimpia Milano'nun 50-46 üstünlüğüyle geçildi. Darüşşafaka Doğuş'un üçlüklerine aynı şekilde karşılık veren İtalyan ekibi, farkın azalmasına engel olamasa da üçüncü çeyreği 60-58 üstünlükle noktaladı.

Wanamaker'ın basketiyle son çeyreğe skoru eşitleyerek başlayan Darüşşafaka Doğuş, yakaladığı hücum fırsatlarından eli boş dönünce EA7 Olimpia Milano yeniden skoru lehine çevirmeyi başardı. Wanamaker'ın ürettiği sayılarla 38. dakikaya 74-73 önde girmeyi başaran Darüşşafaka Doğuş, son saniyelerde savunmada yaptığı hatalarla galibiyet şansını değerlendiremedi ve mücadeleyi EA7 Olimpia Milano 81-80 kazandı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafak Doğuş'tan 20 sayıyla oynayan Moerman olurken, EA7 Olimpia Milano'da ise Macvan 19 sayı üretti.