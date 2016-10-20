Anadolu Efes Yunanistan'da kayıp!
Basketbolda, THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda, Yunan ekibi Olympiakos'a 90-66 mağlup oldu.
Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçından da yenilgi ile ayrıldı.
Maça kötü başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 28-16 geride kapattı. İkinci periyotta daha etkili olan Anadolu Efes, farkı tek hanelere düşürdü: 41-33
Üçüncü çeyrekte dengede geçen maçta İstanbul ekibinin çabaları farkı azaltmaya yetmedi. Yunan ekibi, son bölüme 9 sayılık avantajla girdi: 62-53
Son periyotta oyunun hakimiyetini tamamen eline geçiren Olympiakos salondan 24 sayı farkla 90-66 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Anadolu Efes'ten Cedi Osman oldu. Olympiakos da ise Spanoulis 17 sayı üretti.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya)
Olympiakos: Green 11, Birch 4, Papapetrou 6, Spanoulis 17, Milutinov 8, Printezis 15, Papanikolaou 8, Mantzaris 2, Hackett 5, Lojeski 14
Anadolu Efes: Thomas 10, Honeycutt 6, Brown 10, Cedi Osman 22, Cotton, Furkan Korkmaz 2, Granger 6, Omic 2, Heurtel 3, Dunston 5
1. Periyot: 28-16
Devre: 41-33
3. Periyot: 62-53
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
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