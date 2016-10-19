Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 85-84 mağlup oldu, Olympiakos ise rakip sahada İspanya'nın Real Madrid ekibine 83-65 yenildi.
Perasovic: "Agresif oyunlarını durdurmalıyız"
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Atina deplasmanında galip gelmek için rakiplerinin agresif oyununu durdurmak zorunda olduklarını bildirdi.
Karşılaşmayla ilgili görüşlerini kulübün internet sitesine açıklayan Hırvat teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Olympiakos ile deplasmanda oynadığınız her maçta zorlu bir atmosfer ve mücadele olur. İyi bir takımları, iyi bir antrenörleri ve taraftarları var. Genelde evlerinde daha iyi oynuyorlar. Yunan ekibinin geniş bir kadrosu var, çoğunlukla 12 oyuncularını da maçlarda kullanıyorlar. Avrupa Ligi maçları sert ve zorlu geçecek, bunu biliyoruz ve bu duruma alışmalıyız. Kazanmak istiyorsak agresif oyunlarını durdurmalıyız."
Olympiakos ile 32. randevu
Anadolu Efes ile Olympiakos takımları Avrupa kupalarında yarın 32. kez karşılaşacak.
İki ekip, Avrupa arenasında daha önce 31 kez rakip oldu. Lacivert-beyazlılar, tamamı Avrupa Ligi'ne dahil, 7'si çeyrek finalde, 6'sı Top 16 turunda, 18'i de 1. turda olmak üzere, bu maçların 14'ünden galibiyetle ayrıldı, 17'sini yitirdi.
Olympiakos ile deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet alan Anadolu Efes, İstanbul'daki 15 müsabakadan ise 8'ini kazandı.
Efes Pilsen olan adını 5 sezon önce Anadolu Efes olarak değiştiren Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında en farklı skorlu galibiyetlerinden birisini yarınki rakibi Olympiakos karşısında aldı. İki takım arasında 9 Aralık 2004 tarihinde Atina'da yapılan Avrupa Ligi maçını 110-59'luk skorla kazanan lacivert-beyazlılar, 37 yıllık Avrupa kupaları serüvenindeki en çarpıcı sonuçlardan birisine imza attı.
Avrupa kupalarında 558. maç
Anadolu Efes, Olympiakos maçıyla Avrupa kupalarında 558. karşılaşmasına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 557 maçın 314'ünü kazandı, 243'ünde salondan yenilgiyle ayrıldı.
Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 309 karşılaşmada 157 galibiyet, 152 yenilgi aldı.
Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun bilançosu şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Kupa 1
|472
|262
|210
|Kupa 2
|33
|19
|14
|Kupa 3
|52
|33
|19
|Toplam
|557
|314
|243
Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi
Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası
Kupa 3: Korac Kupası
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 09:30
- Emenike isyanda: Öldürüyorlar
Toplam 3
Yorum
wolverine82 ercisli ağlama değmez hayattt bu göz yaşlarınaaa
- Lafına dikkat et!
Toplam 8
Yorum
sandor Emrecğim Konuşmak zaten fiil. Tatlı sert konuştu dedin mi mesele bitmiştir. Konuşma yaptı demek de ne oluyor ? TÜRKÇEYE doğru konuşalım ,doğru yazalım.
- ‘Kalbimizde yatan aslan’
Toplam 6
Yorum
... bizi en zor zamanimizda terk et ve isler yavas yavas yine yürüyünce geriye gel adam resmen bizimle dalga geciyor. eger kalbinde gs olsa ve baskanlik senin icin serefli bit görev olsa sen tek basina bu kulübü kurtatabilirdin veya en azinda biraz yardim ederdin.
Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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