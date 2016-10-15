Haftanın MVP'si Hickman
İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani'den Hickman, THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'nin ABD kökenli Gürcü vatandaşı oyuncusu Ricky Hickman, ilk haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, EA7 Emporio Armani'nin konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 99-97 mağlup ettiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan eski Fenerbahçeli Hickman, sezonun ilk haftasının MVP ödülüne layık görüldü.
Hickman, karşılaşmayı 22 sayı, 3 asist ve 3 top çalmayla tamamlarken, serbest atışlarda ise 15'de 12 isabet oranıyla oynadı. Maçın son 2 dakika 40 saniyesinde yedek kulübesinden gelerek 11 sayı atan Hickman, takımın galibiyetinde baş rolü oynadı.
İtalyan temsilcisine mağlup olan Maccabi FOX'da forma giyen diğer eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock ise 33 verimlilik puanı elde etmesine rağmen takımına galibiyeti getiremediği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu seçildi. ABD'li şutör, karşılaşmayı 27 sayı ve 5 asistle tamamladı.
İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'dan Justin Doellman ve Ante Tomic ile Rusya'nın Unics Kazan takımından Latavious Williams ise 25 verimlilik puanıyla haftanın en iyi üçüncü oyuncusu ödülünü paylaştı.
Unics Kazan deplasmanında geriden gelerek rakibini 69-63 yenen Barcelona'da Doellman 23 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma, Tomic ise 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı. Unics Kazanlı Williams ise 12 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:39
- "Şampiyonlar Ligi kupasını ve..."
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HANGI TELDEN CALIYOR? RUYADA OLSA GEREK, SEN ONCE LIGDE SAMPIYON OLAMIYON AVRUPADA COK NAL TOPLARSIN, BUNU SENDE BILIYON AMA TARAFTARI KANDIRMAYA UGRASIYON, COCUKLARI KANDIR, GS KONGRESI SANA FLORYA'YI TESLIM ETMICEK.
- Beşiktaş farklı kazandı: 87-65
Toplam 1
Yorum
Suat Helal olsun hocamıza
- Trabzon’u istiyorum
Toplam 4
Yorum
Cenk Alioğlu Serdar Taşçı nın alınmasını isterim
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