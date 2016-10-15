 Euroleague’in yeni formatı NBA gibi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Euroleague’in yeni formatı gibi

    Euroleague’in yeni formatı NBA gibi

    Ülkemizden dört takımın yer aldığı THY Euroleague, bu sezon yeni statüsüyle nefes kesecek. 16 takımlı lig ’i andırıyor.

    Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunu üstlendiği THY Euroleague yeni haliyle NBA'e çok benziyor. Geçen sezon önce dört grup, sonra iki grup, ardından çeyrek final ve final-four olarak oynanan lig bu sezon 16 takımın aynı grupta yer aldığı 'Normal Sezon' olarak adlandırılan bölümde oynanacak. Takımlar play-off oynamak için 15 maç sonunda ilk 8'de yer almaya çalışacak.

    İLK 8 PLAY-OFF'A KALIYOR
    İlk haftasını geride bıraktığımız THY Euroleague'de 15 haftalık 'Normal Sezon' heyecanından sonra ilk 8'de yer alan ekipler sıralamaya göre 1. ile 8., 2. ile 7., 3. ile 6. ve 4. ile 5. şeklinde eşleşecek. İlk dört ekibin ev sahibi avantajını elinde bulunduracağı play-off turu 5 maç üzerinden oyananacak. 3 galibiyete ulaşan ekip, eskiden olduğu gibi Final-Four oynayacak.

    FİNAL FOUR HEYECANI TÜRKİYE'DE
    THY Euroleague'de 2017 finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı daha önce açıklanmıştı. Sezonun en iyi 4 takımı, 19-21 Mayıs tarihleri arasında şampiyon olmak için Sinan Erdem Arena'da mücadele verecek. Final Four, Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay ile TBF Başkan Adayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'nun büyük uğraşları sonucu 'ye verildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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