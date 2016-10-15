Euroleague’in yeni formatı NBA gibi
Ülkemizden dört takımın yer aldığı THY Euroleague, bu sezon yeni statüsüyle nefes kesecek. 16 takımlı lig NBA’i andırıyor.
İLK 8 PLAY-OFF'A KALIYOR
İlk haftasını geride bıraktığımız THY Euroleague'de 15 haftalık 'Normal Sezon' heyecanından sonra ilk 8'de yer alan ekipler sıralamaya göre 1. ile 8., 2. ile 7., 3. ile 6. ve 4. ile 5. şeklinde eşleşecek. İlk dört ekibin ev sahibi avantajını elinde bulunduracağı play-off turu 5 maç üzerinden oyananacak. 3 galibiyete ulaşan ekip, eskiden olduğu gibi Final-Four oynayacak.
FİNAL FOUR HEYECANI TÜRKİYE'DE
THY Euroleague'de 2017 finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı daha önce açıklanmıştı. Sezonun en iyi 4 takımı, 19-21 Mayıs tarihleri arasında şampiyon olmak için Sinan Erdem Arena'da mücadele verecek. Final Four, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay ile TBF Başkan Adayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'nun büyük uğraşları sonucu Türkiye'ye verildi.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:56
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
Euroleague’in yeni formatı NBA gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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