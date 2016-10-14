 Helal sana Daçka – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Helal sana Daçka

    Helal sana Daçka

    THY Euroleague’deki ilk sınavında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşan yeşil-beyazlılar ilk yarısını 44-30 geride bitirdiği maçı, ikinci devredeki mükemmel oyunuyla çevirdi

    Yeni transferleriyle THY Avrupa Ligi'ne iddialı giren , Sırbistan'da Kızılyıldız karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 73-70. İlk çeyreği 24-17 geride bitiren Daçka, zorlu rakibi karşısında ilk yarıyı 14 sayı farkla (44-30) yenik kapattı. Darüşşafaka Doğuş, ikinci yarıda ise adeta coştu. Blatt'in öğrencileri 3. çeyrek sonunda 6 sayıya indirdi: 52-46. Final periyodu ise nefesleri kesti. Çeyreğin ortalarında skoru eşitleyen Daçka, akıllı oyunuyla zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı ve göğsümüzü kabarttı: 73-70.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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