Helal sana Daçka
THY Euroleague’deki ilk sınavında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşan yeşil-beyazlılar ilk yarısını 44-30 geride bitirdiği maçı, ikinci devredeki mükemmel oyunuyla çevirdi
Yeni transferleriyle THY Avrupa Ligi'ne iddialı giren Darüşşafaka Doğuş, Sırbistan'da Kızılyıldız karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 73-70. İlk çeyreği 24-17 geride bitiren Daçka, zorlu rakibi karşısında ilk yarıyı 14 sayı farkla (44-30) yenik kapattı. Darüşşafaka Doğuş, ikinci yarıda ise adeta coştu. Blatt'in öğrencileri 3. çeyrek sonunda 6 sayıya indirdi: 52-46. Final periyodu ise nefesleri kesti. Çeyreğin ortalarında skoru eşitleyen Daçka, akıllı oyunuyla zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı ve göğsümüzü kabarttı: 73-70.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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