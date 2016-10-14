'Hazır değiliz'

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, takım seviyesi olarak henüz ligde ve Avrupa'da mücadele etmeye hazır olmadıklarını dile getirdi.

Maçın sadece bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını anlatan Sırp teknik adam, "Tecrübeli oyuncularımız ilginç kararlar aldılar. Bu gecenin tek iyi olan şeyi, maçı kazanmış olmamız. Çalışmamız gereken çok şey var. Basketbol hayatımızda kaybetmek önemli değil, önemli olan neden kaybettiğimizi bilmek. Kötü oynadıklarını fark etmeleri önemli. Antrenmanda farklı bir tablo vardı. Umarım zaman içinde daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.