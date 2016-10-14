'Hazır değiliz'
HY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk maçında Almanya'nın Brose Bamberg takımını 67-66 yenen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, kazanmalarına karşın oyunlarından memnun olmadığını söyledi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, takım seviyesi olarak henüz ligde ve Avrupa'da mücadele etmeye hazır olmadıklarını dile getirdi.
Maçın sadece bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını anlatan Sırp teknik adam, "Tecrübeli oyuncularımız ilginç kararlar aldılar. Bu gecenin tek iyi olan şeyi, maçı kazanmış olmamız. Çalışmamız gereken çok şey var. Basketbol hayatımızda kaybetmek önemli değil, önemli olan neden kaybettiğimizi bilmek. Kötü oynadıklarını fark etmeleri önemli. Antrenmanda farklı bir tablo vardı. Umarım zaman içinde daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:06
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 3
Yorum
isminiz İnşAllah maçı biz Kazanacağız KaraKartalım
- Trabzonspor elini çabuk tutacak
Toplam 4
Yorum
Edimen Scout mıcout hikaye.scout ekibi takıma gol attırabilir mi ya? Ama ben attırabilirim.bakın mesela bu hafta onaziye gol attırıcam.sırf,vay be helal olsun adama nasıl da bildi dedirtmek için ;) ondan sonrası için ayda 15 bin euroya gol koçluğu yaparım ama.bedava olmaz bu işler ;))
- İnşallah Arda'yı çağırır
Toplam 5
Yorum
evren La Fontaine den masallar anlatmaya gerek yok, bjk yi sahte evrak ve borc ile batirdin tff nin basina gectin yok boyle bir masal...
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