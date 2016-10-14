Fenerbahçe- Brose Bamberg I CANLI

Sarı-lacivertliler, taraftarları önündeki ilk maçta Brose Bamberg'i ağırlıyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başladı. Sezona Anadolu Efes'i yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan Obradovic'in öğrencileri, Alman ekibine karşı daha önce oynadığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve yenilgi aldı.



21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-lacivetliler, taraftarı önünde oynadığı son 21 Euroleague karşılaşmasında rakiplerine şans tanımadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final oynamayı başaran Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'daki son yenilgisini 2 Ocak 2015'te Rus ekibi CSKA Moskova'ya karşı almıştı.



