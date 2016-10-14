 Fenerbahçe- Brose Bamberg I CANLI – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    - Brose Bamberg I CANLI

    Fenerbahçe- Brose Bamberg I CANLI

    , geçtiğimiz yıl final oynadığı Euroleague'de bu sezon ilk sınavına çıkıyor

    Sarı-lacivertliler, taraftarları önündeki ilk maçta Brose Bamberg'i ağırlıyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başladı. Sezona Anadolu Efes'i yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan Obradovic'in öğrencileri, Alman ekibine karşı daha önce oynadığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve yenilgi aldı.

    21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Sarı-lacivetliler, taraftarı önünde oynadığı son 21 Euroleague karşılaşmasında rakiplerine şans tanımadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final oynamayı başaran , Ülker Sports Arena'daki son yenilgisini 2 Ocak 2015'te Rus ekibi CSKA Moskova'ya karşı almıştı.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe- Brose Bamberg I CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.