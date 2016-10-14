Fenerbahçe- Brose Bamberg I CANLI
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl final oynadığı Euroleague'de bu sezon ilk sınavına çıkıyor
Sarı-lacivertliler, taraftarları önündeki ilk maçta Brose Bamberg'i ağırlıyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başladı. Sezona Anadolu Efes'i yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan Obradovic'in öğrencileri, Alman ekibine karşı daha önce oynadığı iki karşılaşmada bir galibiyet ve yenilgi aldı.
21 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-lacivetliler, taraftarı önünde oynadığı son 21 Euroleague karşılaşmasında rakiplerine şans tanımadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final oynamayı başaran Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'daki son yenilgisini 2 Ocak 2015'te Rus ekibi CSKA Moskova'ya karşı almıştı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:30
- Hakkını vermeli
Toplam 5
Yorum
Alperen BJK yönetimin yaptığı en büyük hata rüşdünü daha ıspatlamamış kiralık bir futbolcuya bu kadar büyük para ödemesidir. 2 bile fazla buna.
- Trabzonspor elini çabuk tutacak
Toplam 3
Yorum
CEVAP HAKKI ARKADAŞIM SENİN KAFA YORDUĞUN KADAR BÜTÜN YÖNETİM KAFA YORUYORMUDUR ACABA
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 3
Yorum
Florya isimden bile bir asalet, bir zarafet akıyor. Resmen Galatasaray'ı çağrıştırıyor.
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