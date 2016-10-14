 Fener galibiyetle başladı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Fener galibiyetle başladı

    Fener galibiyetle başladı

    THY Euroleague 1. hafta karşılaşmasında , Brose Bamberg'i 67-66 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi.

    Sarı lacivertliler taraftarı önünde çıktığı ve son bölümü büyük heyecana sahne olan mücadelede Brose Bamberg'i 67-66 mağlup etti. bu sonuçla Ülker Arena'da ard arda 22. galibiyetini aldı.

    Karşılaşmaya pota altında etkili başlayan Brose Bamberg, Melli, Miller ve Veremeenko'nun sayılarıyla 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Udoh'un basketleriyle oyunda dengeyi sağlayan , Bogdanovic, Dixon ve Datome ile sayılar kazanırken, 5. dakikada 11-11 eşitliği sağladı. Sarı-lacivertli ekipte Vesely'nin çabalarına rağmen, Zisis, Hickmann ve Miller ile 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı.

    Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta Fenerbahçe adına Antic'in performansı belirleyici oldu. Savunmada kazandığı toplarla ön plana çıkan Antic, peş peşe bulduğu iki 3 sayılık basketle takımını 14. dakikada ilk kez öne geçirdi: 29-28. Ardından savunmasını daha da sertleştiren sarı-lacivertliler, Nunnally, Datome ve Vesely ile sayılar kazanarak 17. dakikada farkı 5 sayıya (35-30) çıkardı. Fenerbahçe, devreyi 36-33 galip durumda kapattı.

    İkinci yarıya Bogdanovic ile Antic'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, 21. dakikada farkı 8 sayıya (41-33) çıkardı. Brose Bamberg, Melli, Causeur, Zisis ve Miller'ın basketleriyle Fenerbahçe'ye 11-2'lik seriyle karşılık verip, 25. dakikada 44-43 öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Ali Muhammed'in 3 sayılık basketleriyle Alman ekibinin hızını kesti ve son çeyreğe 53-51 önde girdi.

    Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrekte Fenerbahçe, Bogdanovic'le, Brose Bamberg ise Zisis, Theis ve Miller'la etkili olurken, sarı-lacivretliler son 1 dakikaya 67-66 üstün girdi. Bitime 25 saniye kala Vesely'nin iki serbest atışı da kaçırması sonrası Fenerbahçe stresli anlar yaşamasına karşın, Alman ekibi son hücumu değerlendirmedi ve sarı-lacivertliler müsabakadan 67-66 galip ayrıldı.

    Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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