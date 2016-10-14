Fener galibiyetle başladı
THY Euroleague 1. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Brose Bamberg'i 67-66 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle merhaba dedi.
Sarı lacivertliler taraftarı önünde çıktığı ve son bölümü büyük heyecana sahne olan mücadelede Brose Bamberg'i 67-66 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla Ülker Arena'da ard arda 22. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya pota altında etkili başlayan Brose Bamberg, Melli, Miller ve Veremeenko'nun sayılarıyla 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Udoh'un basketleriyle oyunda dengeyi sağlayan Fenerbahçe, Bogdanovic, Dixon ve Datome ile sayılar kazanırken, 5. dakikada 11-11 eşitliği sağladı. Sarı-lacivertli ekipte Vesely'nin çabalarına rağmen, Zisis, Hickmann ve Miller ile 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta Fenerbahçe adına Antic'in performansı belirleyici oldu. Savunmada kazandığı toplarla ön plana çıkan Antic, peş peşe bulduğu iki 3 sayılık basketle takımını 14. dakikada ilk kez öne geçirdi: 29-28. Ardından savunmasını daha da sertleştiren sarı-lacivertliler, Nunnally, Datome ve Vesely ile sayılar kazanarak 17. dakikada farkı 5 sayıya (35-30) çıkardı. Fenerbahçe, devreyi 36-33 galip durumda kapattı.
İkinci yarıya Bogdanovic ile Antic'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, 21. dakikada farkı 8 sayıya (41-33) çıkardı. Brose Bamberg, Melli, Causeur, Zisis ve Miller'ın basketleriyle Fenerbahçe'ye 11-2'lik seriyle karşılık verip, 25. dakikada 44-43 öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Ali Muhammed'in 3 sayılık basketleriyle Alman ekibinin hızını kesti ve son çeyreğe 53-51 önde girdi.
Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrekte Fenerbahçe, Bogdanovic'le, Brose Bamberg ise Zisis, Theis ve Miller'la etkili olurken, sarı-lacivretliler son 1 dakikaya 67-66 üstün girdi. Bitime 25 saniye kala Vesely'nin iki serbest atışı da kaçırması sonrası Fenerbahçe stresli anlar yaşamasına karşın, Alman ekibi son hücumu değerlendirmedi ve sarı-lacivertliler müsabakadan 67-66 galip ayrıldı.
Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:05
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 3
Yorum
isminiz İnşAllah maçı biz Kazanacağız KaraKartalım
- Trabzonspor elini çabuk tutacak
Toplam 4
Yorum
Edimen Scout mıcout hikaye.scout ekibi takıma gol attırabilir mi ya? Ama ben attırabilirim.bakın mesela bu hafta onaziye gol attırıcam.sırf,vay be helal olsun adama nasıl da bildi dedirtmek için ;) ondan sonrası için ayda 15 bin euroya gol koçluğu yaparım ama.bedava olmaz bu işler ;))
- İnşallah Arda'yı çağırır
Toplam 5
Yorum
evren La Fontaine den masallar anlatmaya gerek yok, bjk yi sahte evrak ve borc ile batirdin tff nin basina gectin yok boyle bir masal...
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