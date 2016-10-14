Avrupa Ligi TRT Spor'da
TRT, ekranlarında önemli bir spor organizasyonunu sporseverlerle buluşturacak. THY Avrupa Ligi ve İstanbul'daki Final Four heyecanı TRT Spor'da yaşanacak. Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Avrupa Ligi TRT Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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