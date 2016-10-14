Andrea: Şansı değerlendiremedik

Fenerbahçe'ye karşı istedikleri mücadeleyi veremediklerini dile getiren Trinchieri, şunları söyledi:

"Böyle güçlü bir rakibe karşı mücadele vermek gerçekten çok zor. Kazanma adına elimize şans geçmesine rağmen, değerlendiremedik. İyi oynamadık ama kötü de değildik. Fenerbahçe'ye büyük saygımız var. Çok iyi oyunculara, çok iyi bir hocaya ve salona sahipler. Her şey mükemmel. THY Avrupa Ligi uzun bir maraton ve daha yolun başındayız. Hatalarımızdan dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."