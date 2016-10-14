Andrea: Şansı değerlendiremedik
Brose Bamberg Başantrenörü Andrea Trinchieri, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe karşı daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'ye karşı istedikleri mücadeleyi veremediklerini dile getiren Trinchieri, şunları söyledi:
"Böyle güçlü bir rakibe karşı mücadele vermek gerçekten çok zor. Kazanma adına elimize şans geçmesine rağmen, değerlendiremedik. İyi oynamadık ama kötü de değildik. Fenerbahçe'ye büyük saygımız var. Çok iyi oyunculara, çok iyi bir hocaya ve salona sahipler. Her şey mükemmel. THY Avrupa Ligi uzun bir maraton ve daha yolun başındayız. Hatalarımızdan dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:09
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 3
Yorum
isminiz İnşAllah maçı biz Kazanacağız KaraKartalım
- Trabzonspor elini çabuk tutacak
Toplam 4
Yorum
Edimen Scout mıcout hikaye.scout ekibi takıma gol attırabilir mi ya? Ama ben attırabilirim.bakın mesela bu hafta onaziye gol attırıcam.sırf,vay be helal olsun adama nasıl da bildi dedirtmek için ;) ondan sonrası için ayda 15 bin euroya gol koçluğu yaparım ama.bedava olmaz bu işler ;))
- İnşallah Arda'yı çağırır
Toplam 5
Yorum
evren La Fontaine den masallar anlatmaya gerek yok, bjk yi sahte evrak ve borc ile batirdin tff nin basina gectin yok boyle bir masal...
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