 Anadolu Efes Laboral’a karşı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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HEPSİ
    14 Ekim 2016, Cuma
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    Anadolu Efes Laboral’a karşı

    Anadolu Efes Laboral’a karşı
    Euroleague'deki iddialı temsilcilerimizden Anadolu Efes, bugün İspanya deplasmanına çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz yıl Final Four oynayan Laboral Kutxa ile kozlarını paylaşacak. Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak ve Lig TV3'ten yayınlanacak.

    EN İYİSİ HEURTEL
    Anadolu Efes'in yıldız ismi Thomas Heurtel, asist istatisliğinde açık ara yaptı. 111 maçta 616 asist yapan ve 5.55 ortalamayla oynayan Fransız basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu alanda tüm zamanların en iyisi olarak ilk sırayı aldı. Bu arada Euroleague'de 997 sayı kaydeden Heurtel, bugün 1000 sayı barajına da ulaşmaya çalışacak.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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