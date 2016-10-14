Anadolu Efes Laboral’a karşı
Euroleague'deki iddialı temsilcilerimizden Anadolu Efes, bugün İspanya deplasmanına çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz yıl Final Four oynayan Laboral Kutxa ile kozlarını paylaşacak. Fernando Buesa Arena'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak ve Lig TV3'ten yayınlanacak.
EN İYİSİ HEURTEL
Anadolu Efes'in yıldız ismi Thomas Heurtel, asist istatisliğinde açık ara yaptı. 111 maçta 616 asist yapan ve 5.55 ortalamayla oynayan Fransız basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu alanda tüm zamanların en iyisi olarak ilk sırayı aldı. Bu arada Euroleague'de 997 sayı kaydeden Heurtel, bugün 1000 sayı barajına da ulaşmaya çalışacak.
EN İYİSİ HEURTEL
Anadolu Efes'in yıldız ismi Thomas Heurtel, asist istatisliğinde açık ara yaptı. 111 maçta 616 asist yapan ve 5.55 ortalamayla oynayan Fransız basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu alanda tüm zamanların en iyisi olarak ilk sırayı aldı. Bu arada Euroleague'de 997 sayı kaydeden Heurtel, bugün 1000 sayı barajına da ulaşmaya çalışacak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Anadolu Efes Laboral’a karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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