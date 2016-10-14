A.Efes sonunu getiremedi
Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonunun ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 85-84 yenildi.
Karşılaşmaya Shengelia'nın 6-0'lık serisiyle başlayan Baskonia, 5. dakikada 15-11 üstünlüğünü sürdürdü. Anadolu Efes, 7. dakikaya girilirken Cotton'ın üç sayılık basketiyle 16-15 öne geçti. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden maçta Anadolu Efes, ilk periyodu 27-25 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Brown'un hücumdaki etkili mücadelesiyle 14. dakikada 6 sayılık (32-38) fark yakaladı. Ancak lacivert-beyazlılara 7-0'lık seriyle karşılık veren Baskonia, 16. dakikada skoru 39-38 lehine çevirdi. Daha sonra Cedi Osman ve Heurtel'in üç sayı çizgisi gerisinden attığı basketlerle üstünlüğü tekrar eline geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 51-49 önde gitti.
İkinci yarıya Shengelia ve Bargnani'nin sayılarıyla başlayan Baskonia, 23. dakikada 56-55 öne geçti. Baskonia'ya Granger ve Cotton ile karşılık veren Anadolu Efes, dış atıştan Honeycutt ve Thomas'ın da verdiği katkıyla yeniden skorda üstünlük sağladı ve final periyoduna 73-68 önde girdi.
Son periyoda Voigtmann'ın üst üste kaydettiği basketlerle başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada skoru 75-74 yaptı. Hücumda istediği gibi oynayamayan Anadolu Efes karşısında Akognon, Blazic ve Bargnani ile basketler bulan Baskonia, 37. dakikada farkı 7 sayıya (83-76) çıkardı. Bu dakikadan sonra Anadolu Efes, 6 sayılık seri buldu ve bitime 1,5 dakika kala farkı bir sayıya (83-82) indirdi. Anadolu Efes, bitime 22 saniye kala Cotton'ın serbest atışlardan kazandığı basketlerle skoru eşitledi: 84-84. Ev sahibi ekip, Shengelia'nın serbest atıştan kaydettiği sayıyla durumu 85-84 yaparken, Anadolu Efes maçın son hücumundan sayı çıkaramadı ve İspanyol ekibi karşılaşmadan 85-84 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 26 sayıyla Baskonia'dan Bargnani olurken, Anadolu Efes'te ise Brown 16 sayıyla öne çıktı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:46
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 5
Yorum
1907 Kirletmediğiniz bi sarıyer kalmıştı
- Korkusuz
Toplam 6
Yorum
Squirtle Ya bu adam fenerbahçe tarihinin en iyi transferlerinden. Herkes gördü sahada adam çizgiden top çıkarıyo tekmeye kafa çıkarıyor , degaj geliyor ölümüne kafa atıyor kariyerimin son zamanları maaşım iyi yatayım demiyor adam gerçekten cesur ve onurlu bir adam sahada görebiliyorsunuz. Benzer özellikler Kjaer'de de var Fenerbahçe savunması tarihinin en iyisi bence
- Yönetim toplanıyor
Toplam 1
Yorum
Oflu yakup Siz daha cok toplanirsinuz.36 yasima girecem hala sampiyonluk yasiyamadim her Sene ayni filim ayni tiyatro yeter artik trobzonsporluyum bile diyemiyorum artik cünkü bana trabzonsporumu unutturdunuz bu kadar kötü bi trabzonspor hayatimda görmedim
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