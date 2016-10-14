A.Efes sonunu getiremedi

Karşılaşmaya Shengelia'nın 6-0'lık serisiyle başlayan Baskonia, 5. dakikada 15-11 üstünlüğünü sürdürdü. Anadolu Efes, 7. dakikaya girilirken Cotton'ın üç sayılık basketiyle 16-15 öne geçti. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden maçta Anadolu Efes, ilk periyodu 27-25 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Brown'un hücumdaki etkili mücadelesiyle 14. dakikada 6 sayılık (32-38) fark yakaladı. Ancak lacivert-beyazlılara 7-0'lık seriyle karşılık veren Baskonia, 16. dakikada skoru 39-38 lehine çevirdi. Daha sonra Cedi Osman ve Heurtel'in üç sayı çizgisi gerisinden attığı basketlerle üstünlüğü tekrar eline geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 51-49 önde gitti.

İkinci yarıya Shengelia ve Bargnani'nin sayılarıyla başlayan Baskonia, 23. dakikada 56-55 öne geçti. Baskonia'ya Granger ve Cotton ile karşılık veren Anadolu Efes, dış atıştan Honeycutt ve Thomas'ın da verdiği katkıyla yeniden skorda üstünlük sağladı ve final periyoduna 73-68 önde girdi.

Son periyoda Voigtmann'ın üst üste kaydettiği basketlerle başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada skoru 75-74 yaptı. Hücumda istediği gibi oynayamayan Anadolu Efes karşısında Akognon, Blazic ve Bargnani ile basketler bulan Baskonia, 37. dakikada farkı 7 sayıya (83-76) çıkardı. Bu dakikadan sonra Anadolu Efes, 6 sayılık seri buldu ve bitime 1,5 dakika kala farkı bir sayıya (83-82) indirdi. Anadolu Efes, bitime 22 saniye kala Cotton'ın serbest atışlardan kazandığı basketlerle skoru eşitledi: 84-84. Ev sahibi ekip, Shengelia'nın serbest atıştan kaydettiği sayıyla durumu 85-84 yaparken, Anadolu Efes maçın son hücumundan sayı çıkaramadı ve İspanyol ekibi karşılaşmadan 85-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 26 sayıyla Baskonia'dan Bargnani olurken, Anadolu Efes'te ise Brown 16 sayıyla öne çıktı.