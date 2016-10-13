O maçlar da şifresiz yayınlanacak

TRT, Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un mücadele edeceği THY Euroleague'in yayın haklarını alarak sporseverlede güzel bir sürpriz yaptı.

Euroleague'in normal sezonu ile önümüzdeki sene Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four maçları TRT'den yayınlanacak.



Euroleague'in Türkiye'deki diğer yayıncısı ise Lig TV olacak.



Konuyla ilgili TRT Spor'da program yapan Ersin Düzen sosyal medya hesabından sporseverlere müjdeli haberi verdi.

Basketbolda 2016/2017 sezonu THY Euroleague ve Final Four maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak — Ersin Düzen (@ersinduzen) 13 Ekim 2016

THY Euroleague'in bugünkü ve yarınki maç programı şu şekilde:

Bugün

20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya) [Lig TV3]

21.00 EA7 Emporio Armani (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)

22.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) [Lig TV3]

Yarın

19.00 Unics Kazan (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya) [Lig TV3]

20.30 Fenerbahçe (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya) [Lig TV2]

21.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

22.00 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes (Türkiye) [Lig TV3]