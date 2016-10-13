O maçlar da şifresiz yayınlanacak
En son Spor Toto Süper Lig maçlarının özetlerini ve TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın haklarını alan TRT bugün de flaş bir hamleyle THY Euroleague maçlarının yayın haklarını satın aldı.
TRT, Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un mücadele edeceği THY Euroleague'in yayın haklarını alarak sporseverlede güzel bir sürpriz yaptı.
Euroleague'in normal sezonu ile önümüzdeki sene Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four maçları TRT'den yayınlanacak.
Euroleague'in Türkiye'deki diğer yayıncısı ise Lig TV olacak.
Konuyla ilgili TRT Spor'da program yapan Ersin Düzen sosyal medya hesabından sporseverlere müjdeli haberi verdi.
Basketbolda 2016/2017 sezonu THY Euroleague ve Final Four maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak— Ersin Düzen (@ersinduzen) 13 Ekim 2016
THY Euroleague'in bugünkü ve yarınki maç programı şu şekilde:
Bugün
20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya) [Lig TV3]
21.00 EA7 Emporio Armani (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)
22.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) [Lig TV3]
Yarın
19.00 Unics Kazan (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya) [Lig TV3]
20.30 Fenerbahçe (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya) [Lig TV2]
21.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)
22.00 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes (Türkiye) [Lig TV3]
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:01
- ‘Mustafa kiralanmalı’
Toplam 8
Yorum
wow hollan da ligine kiralanabilr veya ispanya 2.ligine tecrübe kazanır. Buruma gibi geri dönebilir.
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 1
Yorum
engin belki dünyanın en iyi oyuncusu değilsin fakat bence dünyanın en iyi sert isabetli şut çeken ilk 10 futbolcu arasındasın. müthis bi yıldızsın
- Dortmund yakın takipte
Toplam 8
Yorum
ged 61 tüm arkadaşlara katılıyorum arda misali avrupa çok şey katar..yalnız kabul edemediğim şey abdulkadir herkesin dikkatini çekiyor ve herkesin radarında ama bunu sadece ersun yanal görmüyor..anlamak mümkün değil...
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