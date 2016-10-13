 O maçlar da şifresiz yayınlanacak – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    O maçlar da şifresiz yayınlanacak

    O maçlar da şifresiz yayınlanacak

    En son Toto Süper Lig maçlarının özetlerini ve TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın haklarını alan TRT bugün de flaş bir hamleyle THY Euroleague maçlarının yayın haklarını satın aldı.

    TRT, , Odeabank, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un mücadele edeceği THY Euroleague'in yayın haklarını alarak sporseverlede güzel bir sürpriz yaptı.

    Euroleague'in normal sezonu ile önümüzdeki sene Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four maçları TRT'den yayınlanacak.

    Euroleague'in 'deki diğer yayıncısı ise Lig TV olacak.

    Konuyla ilgili TRT 'da program yapan Ersin Düzen sosyal medya hesabından sporseverlere müjdeli haberi verdi.


    THY Euroleague'in bugünkü ve yarınki maç programı şu şekilde:

    Bugün
    20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya) [Lig TV3]
    21.00 EA7 Emporio Armani (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)
    22.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) [Lig TV3]

    Yarın
    19.00 Unics Kazan (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya) [Lig TV3]
    20.30 (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya) [Lig TV2]
    21.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)
    22.00 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes (Türkiye) [Lig TV3]

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:01
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