İtoudis: Kupa nerede dedim
CSKA Moskova Başantrenörü Dimitri İtoudis, “Euroleague ve Eurocup’ın son şampiyonlarının maçıydı. Önümüzde 29 zorlu maç var. Buraya gelirken kupa nerede dedim. Çünkü burada oynamak her zaman zordur” dedi.
Turkish Airlines Euroleague birinci hafta maçında Galatasaray evinde CSKA Moskova'ya 109-84'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rus ekibinin koçu mücadeleyi değerlendirdi.
İtoudis, "Takımımı oynadığı oyunda dolayı tebrik ediyorum. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı domine ettik. Euroleague ve Eurocup'ın son şampiyonlarının maçıydı. Önümüzde 29 zorlu maç var. Buraya gelirken kupa nerede dedim. Çünkü burada oynamak her zaman zordur. Oyunu iyi açtık. İyi oynadık. Sinan yıllanmış bir şarap gibi yıllar geçtikçe daha da iyi oynuyor. Guardlarım çok iyi oynadı. 3. periyotta Galatasaray'ın geri geleceğini biliyorduk. 13 sayı fark varken 5 sayıya indirdiler. Son periyotta iyi olan taraf bizdik. Agresifliğimizi sürdürmek istiyoruz burada oynamak kolay değildi" açıklamalarında bulundu.
İtoudis, "Takımımı oynadığı oyunda dolayı tebrik ediyorum. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı domine ettik. Euroleague ve Eurocup'ın son şampiyonlarının maçıydı. Önümüzde 29 zorlu maç var. Buraya gelirken kupa nerede dedim. Çünkü burada oynamak her zaman zordur. Oyunu iyi açtık. İyi oynadık. Sinan yıllanmış bir şarap gibi yıllar geçtikçe daha da iyi oynuyor. Guardlarım çok iyi oynadı. 3. periyotta Galatasaray'ın geri geleceğini biliyorduk. 13 sayı fark varken 5 sayıya indirdiler. Son periyotta iyi olan taraf bizdik. Agresifliğimizi sürdürmek istiyoruz burada oynamak kolay değildi" açıklamalarında bulundu.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
halocan Türk futboluna fayda sağlamış gibi konuşmaları çok gülünç.
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
ckasimay ne kompleksli insanlarimiz var. Süper lig sadece 3 takim ile mi oynaniyor.
- Sıramı bekliyorum
Toplam 3
Yorum
Atirf Bu yabancılar genelde kendi adamlarına şans veriyorlar
İtoudis: Kupa nerede dedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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