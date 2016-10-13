 İtoudis: Kupa nerede dedim – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    İtoudis: Kupa nerede dedim

    İtoudis: Kupa nerede dedim

    CSKA Moskova Başantrenörü Dimitri İtoudis, “Euroleague ve Eurocup’ın son şampiyonlarının maçıydı. Önümüzde 29 zorlu maç var. Buraya gelirken kupa nerede dedim. Çünkü burada oynamak her zaman zordur” dedi.

    Turkish Airlines Euroleague birinci hafta maçında evinde CSKA Moskova'ya 109-84'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rus ekibinin koçu mücadeleyi değerlendirdi.

    İtoudis, "Takımımı oynadığı oyunda dolayı tebrik ediyorum. Sahada iyi olan taraf bizdik ve maçı domine ettik. Euroleague ve Eurocup'ın son şampiyonlarının maçıydı. Önümüzde 29 zorlu maç var. Buraya gelirken kupa nerede dedim. Çünkü burada oynamak her zaman zordur. Oyunu iyi açtık. İyi oynadık. Sinan yıllanmış bir şarap gibi yıllar geçtikçe daha da iyi oynuyor. Guardlarım çok iyi oynadı. 3. periyotta Galatasaray'ın geri geleceğini biliyorduk. 13 sayı fark varken 5 sayıya indirdiler. Son periyotta iyi olan taraf bizdik. Agresifliğimizi sürdürmek istiyoruz burada oynamak kolay değildi" açıklamalarında bulundu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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