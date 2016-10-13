Haydi Aslan haydi Daçka

Türk takımları için bugün perde açılıyor... Eurocup Şampiyonu G.Saray, 20.00’de Euroleaugue’in son şampiyonu CSKA Moskova’yı ağırlayacak. 22.00’deki diğer karşılaşmada Darüşşafaka, Kızılyıldız’a konuk olacak.

Euroleague'de bugün Türk gecesi yaşanacak. Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonunda iki temsilcimiz sahne alacak. Eurocup şampiyonu olarak Euroleague'e direkt katılmaya hak kazanan Galatasaray, son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Lig TV3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bir yıl aradan sonra tekrar Euroleaugue'e dönen sarı-kırmızılılar, bu zorlu arena için tam 10 yeni ismi kadrosuna kattı.



BLATT'LA İLK SINAV

Bu gece mücadele edecek olan diğer temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş ise 22.00'de Kızılyıldız'a konuk olacak. Bu mücadele de Lig TV3'te yayınlanacak. Wild Card ile Euroleuague'te mücadele etme hakkı kazanan Daçka, dünyaca ünlü hocası David Blatt'la bu zorlu arenadaki ilk sınavına çıkacak.



FORMAT DEĞİŞTİ

Euroleague tarafından değiştirilen yeni formatta 16 takım birbirleriyle ikişer maç yapacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazanacak. 5 maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alan takımlar, şampiyonluk için Final Four'a adını yazdıracak.