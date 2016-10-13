Haydi Aslan haydi Daçka
Türk takımları için bugün perde açılıyor... Eurocup Şampiyonu G.Saray, 20.00’de Euroleaugue’in son şampiyonu CSKA Moskova’yı ağırlayacak. 22.00’deki diğer karşılaşmada Darüşşafaka, Kızılyıldız’a konuk olacak.
BLATT'LA İLK SINAV
Bu gece mücadele edecek olan diğer temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş ise 22.00'de Kızılyıldız'a konuk olacak. Bu mücadele de Lig TV3'te yayınlanacak. Wild Card ile Euroleuague'te mücadele etme hakkı kazanan Daçka, dünyaca ünlü hocası David Blatt'la bu zorlu arenadaki ilk sınavına çıkacak.
FORMAT DEĞİŞTİ
Euroleague tarafından değiştirilen yeni formatta 16 takım birbirleriyle ikişer maç yapacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazanacak. 5 maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alan takımlar, şampiyonluk için Final Four'a adını yazdıracak.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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