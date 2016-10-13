G.Saray'dan kötü başlangıç

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan müsabakada, Avrupa basketbolunda geçen sezonun bir ve iki numaralı kupalarını kazanan takımlar karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi'de oynanan mücadelede CSKA Moskova 25 sayı farkla Galatasaray'ı 109-84 mağlup etti.

Galatasaray Odeabank, geçen sezon mücadele ettiği ULEB Avrupa Kupası'nda finalde Fransa'nın Strasbourg ekibine üstünlük sağlayarak kupanın sahibi olmuştu.

CSKA Moskova ise geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin final maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk ettiği ilk hafta maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Maç öncesinde tribünlerde renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, sarı-kırmızılı basketbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.



Başkan Özbek de izledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de karşılaşmayı salonda izledi.

Müsabakanın başlamasından kısa süre önce eşiyle birlikte salona gelen başkan Özbek, maçı protokol tribününden takip etti.

Kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.



Futbolcular salonda

Galatasaraylı bazı futbolcular da sarı-kırmızılı basketbol takımına destek vermek amacıyla salondaki yerlerini aldı.

Futbolcular Lukas Podolski, Nigel de Jong, Hamit Altıntop, Semih Kaya ve Aurelien Chedjou, müsabakayı saha kenarından takip etti.Bu arada taraftarların istediği üzerine Alman futbolcu Podolski, "üçlü" çektirdi.