 G.Saray Odeabank-CSKA Moskova I CANLI – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    G.Saray Odeabank-CSKA Moskova I CANLI

    G.Saray Odeabank-CSKA Moskova I CANLI

    Süper Kupa tadında maç... Eurocup Şampiyonu G.Saray, Euroleaugue’in son şampiyonu CSKA Moskova’yı ağırlıyor.

    Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonunda temsilcimiz sahne alıyor. Eurocup şampiyonu olarak Euroleague'e direkt katılmaya hak kazanan , son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Lig TV3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Bir yıl aradan sonra tekrar Euroleaugue'e dönen sarı-kırmızılılar, bu zorlu arena için tam 10 yeni ismi kadrosuna kattı..

    FORMAT DEĞİŞTİ
    Euroleague tarafından değiştirilen yeni formatta 16 takım birbirleriyle ikişer maç yapacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazanacak. 5 maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alan takımlar, şampiyonluk için Final Four'a adını yazdıracak.


    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:53
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