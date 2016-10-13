Darüşşafaka'dan muhteşem geri dönüş
Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague ilk hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 73 - 70 mağlup etti.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 13 sayı geriye düşen temsilcimiz, son periyottaki üstün oyunuyla rakibini yenmeyi başardı.
1. Periyot: 24-17
2. Periyot: 20-13
3. Periyot: 8-16
Maç sonu: 18-27
Kaynak: DHA
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:55
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
halocan Türk futboluna fayda sağlamış gibi konuşmaları çok gülünç.
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 6
Yorum
ckasimay ne kompleksli insanlarimiz var. Süper lig sadece 3 takim ile mi oynaniyor.
- Sıramı bekliyorum
Toplam 3
Yorum
Atirf Bu yabancılar genelde kendi adamlarına şans veriyorlar
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