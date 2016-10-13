 Darüşşafaka'dan muhteşem geri dönüş – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Darüşşafaka'dan muhteşem geri dönüş

    Darüşşafaka'dan muhteşem geri dönüş

    Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague ilk hafta maçında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 73 - 70 mağlup etti.

    Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 13 sayı geriye düşen temsilcimiz, son periyottaki üstün oyunuyla rakibini yenmeyi başardı.

    1. Periyot: 24-17

    2. Periyot: 20-13

    3. Periyot: 8-16

    Maç sonu: 18-27



    Kaynak: DHA
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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