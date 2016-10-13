 Ataman: Savunmada hatalar yaptık – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Ataman: Savunmada hatalar yaptık

    Ataman: Savunmada hatalar yaptık

    Odeabank Başantrenörü Ataman: "CSKA Moskova maçı bizim için kayıp değil"

    Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın sadece başında ilk 20 dakikasında direnç koyabildik, yani normal oyunumuzu o sürede oynadık. Üçüncü periyotta olması gereken basketbolu oynadık. Ama tabii ki yorulan oyuncular sebebiyle rotasyona girdiğimizde işin savunma alanında çok ciddi hatalar yaptık. CSKA Moskova takımı Avrupa'nın en iyi hücum takımlarından biri. Savunmada yaptığınız hataları cezalandırıyorlar. Biz hücumda çok iyi oynadık. 84 sayı bizim için çok iyi. Savunma kaynaklı sayı üretemedik" dedi.

    "CSKA MOSKOVA MAÇI BİZİM İÇİN KAYIP DEĞİL"
    CSKA Moskova maçının kendileri için bir kayıp olmadığını ifade eden Ataman, "Biz kendi serimizdeki maçları nasıl oynamamız gerektiğini daha iyi anladık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kızılyıldız maçı bizim için çok daha önemli olacak. 20 takım olmanın dezavantajları bunlar. Oyuncularla şu an taktik anlamda çalıştıklarımızı yapamadık. Bunu tecrübeli oyuncularla yapabiliyoruz ama Euroleague için çaylak denilebilecek oyuncular ile taktiksel hazırladığımız savunmayı sergileyemedik" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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