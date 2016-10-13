Anadolu Efes, perdeyi İspanya'da açıyor

Vitoria kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Lig TV 3'ten naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ne geçen sezon Top 16 turunda veda ederken, Laboral Kutxa adıyla mücadele eden Baskonia ise Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'e kalıp, dördüncü oldu.

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Velimir Perasovic, İspanya deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarını bildirdi.

Karşılaşmayla ilgili görüşlerini kulübün internet sitesine açıklayan Hırvat teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Baskonia iyi bir takım kurdu ve çok iyi basketbol oynayan bir ekip. Hızlı ve cesaretli oyun stilleri ile çok agresif oynuyorlar. Hızlı hücumlarda çok tehlikeliler ve hücumda oyunun gidişatını değiştirebilecek oyuncuları var. Evlerinde seyircileri de onları yalnız bırakmıyor, zorlu bir mücadele olacak."

Anadolu Efes'te ikinci dönemine başlayan Perasovic, ilk sınavına geçen sezon çalıştırdığı Baskonia maçıyla çıkacak.

Anadolu Efes'in takım kaptanı Doğuş Balbay ise şunları kaydetti:

"THY Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla beraber ilk maçımızı Vitoria deplasmanında Baskonia'ya karşı oynayacağız. Bu yeni formatta her takımın birbirleri ile oynayacağı ve rekabetin üst seviyede olacağı maçlar izlettireceğiz. Hedefimiz tüm sezon boyunca iyi mücadele ile ligi en üst sırada tamamlayıp, play-off'lara avantajlı bir şekilde girmek. Başlangıcı da Vitoria deplasmanında yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynadığımız karşılaşmada çok iyi bir performans sergiledik. Bunu tüm sezona ve THY Avrupa Ligi maçlarına yaymamız gerekiyor. Yükselen grafiğimizi Baskonia maçında da gösterip, Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

- Rakamlarla Anadolu Efes

Anadolu Efesli Thomas Heurtel, THY Avrupa Ligi'nde tüm zamanlar içinde en iyi asist ortalamasına sahip oyuncu sıralamasında birinci durumda yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde bugüne kadar forma giydiği 111 karşılaşmada toplam 616 asist yapan Fransız oyuncu, maç başına 5,55 ortalamayla zirvede bulunuyor.

Heurtel, geçen sezon toplam 190 asiste ulaşarak, maç başına 7,92 ortalamayla, Panathinaikos'tan Dimitris Diamantidis'in 2013-2014 sezonunda 180 ile "bir sezonda en çok asist yapma" rekorunu kırdı.

Fransız oyuncu ayrıca, Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 6 karşılaşmayı çift haneli indeks puanlarıyla tamamladı. Bugüne dek Avrupa Ligi'nde 997 sayı kaydeden Heurtel, 3 sayı daha bulduğu takdirde 1000 sayı barajına ulaşmış olacak.

Lacivert-beyazlıların bir diğer oyuncusu Bryant Dunston ise THY Avrupa Ligi'nde tüm zamanlar içinde en çok blok yapan oyuncu sıralamasında maç başına 1,17 ile sekizinci sırada yer alıyor.

ABD'li oyuncu, Avrupa Ligi'nde halen aktif olan sporcular arasında ise birinci sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 96 blok yapan Dunston, 4 blok daha yaptığı takdirde 100'e ulaşacak.

Cedi Osman, Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 15 karşılaşmanın 14'ünde sahadan en az bir üç sayılık basket kaydederek ayrıldı. Cedi, Avrupa Ligi'nde forma giydiği son beş karşılaşmada çift haneli skorlar üretti.

Bu arada, Bryce Cotton, Berk Demir ve Samet Geyik, Baskonia maçında görev almaları halinde, kariyerlerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde forma giyecek.