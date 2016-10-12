THY Avrupa Ligi başlıyor
Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde sezon bugün başlıyor. Dev organizasyondaki ilk maçta saat 22.00'de İspanyol devi Real Madrid ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ile Darüşşafaka Doğuş yarın, Fenerbahçe ile Anadolu Efes ise cuma günü rakiplerinin karşısına çıkarak, ilk maçlarında galibiyet arayacak.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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