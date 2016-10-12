 THY Avrupa Ligi başlıyor – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    THY Avrupa Ligi başlıyor

    THY Avrupa Ligi başlıyor
    Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde sezon bugün başlıyor. Dev organizasyondaki ilk maçta saat 22.00'de İspanyol devi ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz ile Darüşşafaka Doğuş yarın, ile Anadolu Efes ise cuma günü rakiplerinin karşısına çıkarak, ilk maçlarında galibiyet arayacak.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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