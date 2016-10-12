 Açılış maçı Real'in – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Açılış maçı Real'in

    Açılış maçı Real'in

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun açılış maçında İspanyol ekibi konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 83-65 yendi.

    İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barclaycard Center'da oynanan maçta ev sahibi ekip ilk periyodu 24-17 önde tamamladı. , ikinci çeyrekte savunmada bocalayınca fark ikiye indi: 42-40

    Üçüncü periyotta hücumda toparlanan Madrid ekibi, Olympiakos karşısında farkı 9'a sayıya çıkardı: 62-53

    Son çeyrekte kontrolü eline geçiren Real Madrid, açılış maçından 83-65 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi Real Madrid adına 22 sayı üreten Sergio Llull olurken, Olympiakos'tan Matt Lojeski ise 14 sayı kaydetti.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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