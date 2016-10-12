Açılış maçı Real'in
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun açılış maçında İspanyol ekibi Real Madrid konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 83-65 yendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barclaycard Center'da oynanan maçta ev sahibi ekip ilk periyodu 24-17 önde tamamladı. Real Madrid, ikinci çeyrekte savunmada bocalayınca fark ikiye indi: 42-40
Üçüncü periyotta hücumda toparlanan Madrid ekibi, Olympiakos karşısında farkı 9'a sayıya çıkardı: 62-53
Son çeyrekte kontrolü eline geçiren Real Madrid, açılış maçından 83-65 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Real Madrid adına 22 sayı üreten Sergio Llull olurken, Olympiakos'tan Matt Lojeski ise 14 sayı kaydetti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:14
- Harun Erdenay tekrar aday olmayacak!
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ILHAN Bravo buyuk kaptan,su yaptigin dilerim bazi idarecilerimizede ornek olur,guzel gunler seninle olsun.
- İngiltere kazanamadı!
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ALI CEBI ( IST./NY ) HELAL OLSUN SOYDASLARIMIZA. BASARILARININ DEVAMINI DILIYORUM. DILIYORUM, DILIYORUM DA 80 MILYONA ULASAN GENC NUFUSU ILE AZARBEYCANIN NUFUSU ILE BASARISINA BAKILDIGINDA ( OLIMPIYAT MADALYALARI DAHIL ) BAZI BRANSLAR HARIC SPORDA IC ACISI BIR DURUMDA OLDUGUMUZ ASIKARDIR. NOT : SPOR BAKANLIGININ BIR AN ONCE GENCLIGI SPORA OZENDIRECEK EGITIM SISTEMINI MILLI EGITIM BAKANLIGI ILE BIRLIKTE ISLEME KOYMASI GEREKIR.TURKIYEDE BASKA BELLI ISLERDE OLDUGU GIBI SPORUN GERIDE OLDUGU YERDE MILYONLAR HARCANARAK YAPILAN STADYUMLAR REKLAMDAN OTEYE GIDEMEZ. ILK ONCE SPORCU BASARI ORANI YUKSEK OLDUGUNDA YAPILAN STADYUMLAR IS GORUR VE ULKE ILERI GIDER. AMA BIZDE ISE GERIDEN BASLAMA GELENEK HALINE GETIRILMISTIR.
- Caner ve Cenk kapıştı!
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Mesut duman Beşiktaş lı olarak bugibi tartışmalar bazen antreman sırasında olabiliyor şura bir gerçek sağlam dostluklar kavgayla başlar
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