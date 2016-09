Türk'ün gücü

Avrupa'nın en iyi takımlarının yer aldığı THY Euroleague Final Four, 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul'da Sinan Erdem Arena'da düzenlenecek. Four Seasons Bosphorus Otel'deki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel , TBF Başkanı Harun Erdenay, Avrupa Ligi Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın katıldığı toplantıda Final Four'un İstanbul'da yapılması için resmi anlaşma imzalandı.İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye 'nin özellikle son 15 yılda spor altyapısında çok farklı bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, "Dörtlü Final'in tekrar İstanbul'da yapılıyor olması gerçekten önemli bir unsur. Türkiye olarak ortaya koymuş olduğumuz çalışmalarla dünyada çok farklı bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bunu görmek istemeyenler olabilir. Maalesef görmek istemeyenler arasında ülkemizdeki bazı kişiler de oluyor. İşte bu organizasyonlarla beraber herkes bunu görmüş olacak" diye konuştu.Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Bakan Kılıç, şunları kaydetti: "Türkiye, bütün dünyaya demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün millet tarafından nasıl korunabileceğinin ve korunması gerektiğinin en güzel örneğini verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın çağrısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaş, demokrasisine, ülkesine, milletine ve bayrağına sahip çıktı. Bu ileride dünyaya anlatılabilecek en büyük destanlardan birisidir. Bunun nasıl başarıldığını en iyi anlatanlardan birisi de THY olmuştur. THY tüm uçuşlarında Türkiye'nin bu olağanüstü döneminde yaşanılanların görsellerle anlatılmış halini, tüm misafirlerine gösterdi. Bu hizmetten dolayı THY'ye teşekkür ediyorum."THY Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe , Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş ile birlikte 4 Türk takımının yer alacağını hatırlatan Bakan Akif Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: İstanbul'daki Dörtlü Final'in sonucunda kupa bir Türk takımında kalsın. İstanbul'a gelecek misafirlerimizin Türk misafirperverliğiyle ağırlanacağından hiç şüphemiz yok. Türkiye'nin uluslararası camiadaki yerinin algısıyla ilgili günümüzde bazı olumsuz çalışmalar içerisinde olanlar, olumsuz adımlar atmaya çalışanlar oluyor. Türkiye'nin gücünün ne olduğunu bu tip organizasyonlarla ortaya koyuyoruz. Ben de 'İnşallah en iyi oynayan bizim takımlarımızdan biri olur.' diyorum. Burada tarafsızlığımı kenara koymak durumundayım.THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı,'un İstanbul'da düzenlenmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Aycı, "Geçen yıl'deki finallerde değerli dostum Jordi'den organizasyonun burada yapılmasını istemiştim. 'Kurallarımız var' demişti. Ben de 'O kurallar yerine gelir, birlikte şu ana kadarki en güzel'i'da organize ederiz' demiştim. Baştaolmak üzereve tüm paydaşlarla görüşmelerde olumlu bir neticeye gelip, Avrupa Ligi yönetimini ikna ettik" bilgisini verdi.Türk Hava Yolları, 2010 yılından beri Avrupa'da basketbolun Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen Euroleague'in isim sponsorluğunu yapıyor. 6 yıldır dev organizasyonda Türkiye'nin reklamını başarıyla yürüten THY ile Euroleague'in bu güçlü iş birliği 2020 yılına kadar sürecek.Euroleague Ceo'su Jordi Bertomeu, Final Four için İstanbul'un müthiş bir seçim olduğunu belirtti. Bertomeu, "Türkiye'nin basketbolda kaydettiği müthiş büyümenin yanı sıra İstanbul'da da rakiplerinden aşağı kalmayan bir Final Four geleneği hakim. Şampiyona kupasını burada verecek olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Türk taraftarlarının, Final Four'da bize eşlik etmesi harika olacak" ifadelerini kullandı.